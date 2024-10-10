Tabuttan ses gelmişti... Yakınları tepki gösterdi!

İstanbul Fatih'te, dün sabah saatlerinde kaldırıldığı hastanede ölüm raporu verilen Halit Bayşu'nun (89) naaşı cenaze namazının kılınması için Ayvansaray'da bulunan Hacı İlyas Yatağan Camii'ne getirildi.

DHA'da yer alan habere göre tabuttan gelen sesler üzerine olay yerine sağlık ekibi çağırıldı. Yaşadığı belirlenen Bayşu, ambulansla hastaneye götürüldü. Ancak Bayşu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fişini çekiyorlar morga yatırıyorlar, morgdan sonra camiye götürüyorsun, kefen giydiriyorsun tabuttan ses geliyor. Çocukları ve gelinimiz sarılıyor tabuta, tabuttan sesleri duyunca tabi ki bir panik halinde insanlar kaçışıyor ve amcamızın ölmediği ortaya çıkıyor. Meğerse ölmemiş, öldü diye fişini çekiyorlar.

Bayşu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından Bayşu'nun yakınları Adli Tıp Kurumu'na geldi. Halit Bayşu'nun Yeğeni Osman Bayşu, "İnsan öldükten sonra canlı canlı mezara konmak buna denir. Ama ölmeyen insanı mezara koyuyorlar. Konuşamıyorum çünkü söylenecek laf yok yani, kalmadı diyorum artık.

Savcı beylerin söylediğine göre 'siz sonuna kadar haklısınız' söylediler kendileri, biz de avukatlarımızla görüşüp hukuki süreci devam ettireceğiz. Hastane hakkında şikâyetimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

"BUNUN BİR AÇIKLAMASI OLMALI"

Halit Bayşu'nun oğlu Yiğit Bayşu ise, "Doktorun söylediği 'ben hayatımda böyle bir şey ilk defa görüyorum', ambulanstaki arkadaşlar da videolarını çektiler. Biz de hayatımızda ilk defa böyle bir şey görüyoruz.

Çünkü şöyle söyleyeyim; cihaza bağlanıp da ambulanstaki arkadaşların, onların eğitimleri, onların şey yapmaları çok önemli bizim için.

Bilinçli olan normalde öldüğünde tabutu kapatmaları gerekirken onlar apar topar hastaneye kaldırdılar. Bunun bir açıklaması olmalı" ifadelerini kullandı.