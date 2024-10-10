İkinci Dünya Savaşı'nda kaybolan Monet tablosu 83 yıl sonra sahiplerine ulaştırıldı

ABD basınındaki haberlere göre, Avusturya'da yaşayan bir çift, depolarından kaybolmasından bu yana Monet'in ilk dönem eserlerinden biri olan 'Bord de Mer' isimli tablosunu arıyordu.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) açıklamasına göre, İkinci Dünya Savaşı'nda Viyana'daki evlerinden kaçan bir çifte ait tablo, 1941'de açık artırmada satın alındı.

Savaş sırasında Nazilerin çaldığı düşünülen ve 1941'den sonra yeniden kaybolan tablo, bu kez 2016'da Fransa'daki bir sergide yeniden ortaya çıktı.

Eser daha sonra, ABD'deki New Orleans merkezli bir antika satıcısı tarafından satın alındı.