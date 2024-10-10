Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
Fenerbahçe, Osayi-Samuel ile yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydetti. Sarı lacivertliler, milli maçların ardından Nijeryalı futbolcunun temsilcisiyle bir araya gelecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Bright Osayi-Samuel ile masaya oturacak.
Yönetim, 26 yaşındaki futbolcu ile yapılan ön görüşmede olumlu yanıt aldı.
Yönetim, Osayi-Samuel'in temsilcisi ile bir araya gelerek sözleşme uzatmak için anlaşma zemini arayacak.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN CEVAP NİTELİĞİNDE PAYLAŞIM
Nijeryalı sağ bek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Osayi-Samuel 'sus' işareti yapan yüz emojisinin yanına sarı-lacivert kalpleri not düştü.
Nijeryalı oyuncu, 2020-2021 sezonunun devre arasında İngiltere'nin Queens Park Rangers takımından transfer edilmişti.