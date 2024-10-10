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        Haberler Kültür-Sanat Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu! | Son dakika haberleri

        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!

        2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı. İsveç Akademisi, 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Güney Koreli yazar Han Kang'a verildiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 14:02 Güncelleme: 10.10.2024 - 14:13
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        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
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        2024 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu.

        İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ödülün "Tarihi travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını açığa çıkaran yoğun şiirsel düzyazısı" nedeniyle Güney Koreli yazar Han Kang'a verildiğini duyurdu.

        Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan 18. kadın olan Kang, 11 milyon İsveç kronunun (1.1 milyon dolar) sahibi oldu.

        Nobel Edebiyat Ödülü, 1901-2024 yıllarında 117 kez verildi. Toplam 121 kişiye layık görülen ödüllerden 4'ü 2'şer yazar arasında paylaştırıldı.

        2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Orhan Pamuk, Nobel alan ilk Türk yazar oldu.

        2023 Nobel Edebiyat Ödülü "Söylenemez olana ses veren yenilikçi oyunları ve düz yazıları" nedeniyle Norveçli yazar Jon Fosse'ye verildi.

        2022 yılında bu ödüle layık görülen Fransız yazar Annie Ernaux ise Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan 17. kadın olmuştu.

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        #2024 Nobel Edebiyat
        #Güney Koreli yazar Han Kang
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