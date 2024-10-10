"BİR HAYVANIN İNSANA OLAN İLGİSİ ÇOK DİKKAT ÇEKTİ"

Japonya'da Boncuk ile ilgili belgesel yapıldığını söyleyen Şentürk, "Belgeseli yapmak için buraya gelmediler. Japonya'dan bazı görüntüleri bizden istediler. Gönderdiğimiz görüntülerle belgesel yaptılar. Belgeselde benim yerime bir başkasını koydular. Trabzon'a geldiklerine film yapacaklarını söylediler. Ara sıra beni telefonla arıyorlar, 'Boncuk nasıl, yaşıyor mu?' diye. Boncuk'a asla tasma vurmam. Benden hiç ayrılmaz. Herkes onu tanıyor ve çok seviyor. Görenler 'Onu izledik, çok ağladık' diyor. Yani bir hayvanın insana olan ilgisi çok dikkat çekti" dedi.