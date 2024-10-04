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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor

        Beşi̇ktaş, Süper Lig'de 4 golle en az gol yi̇yen takım olurken Avrupa Ligi̇'nde i̇se 2 maç sonunda yeni̇len 7 golle tam tersi̇ bi̇r görüntü çi̇zdi̇

        Giriş: 04.10.2024 - 13:11 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:11
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi̇'nde 4-0'lık Ajax yeni̇lgi̇si̇ni̇n ardından i̇ki̇nci̇ maçında Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 mağlup oldu.

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        Siyah-beyazlılar bu sonuçla Avrupa Ligi'nde 2. haftayı da -6 averajla son sırada kapattı.

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        Süper Lig'de geri̇de kalan 7 haftada yedi̇ği̇ 4 golle en az gol yi̇yen takım olan Beşiktaş, Avrupa Ligi̇'nde i̇se 2 haftada savunma anlamında kabusu yaşadı.

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        Ajax deplasmanında kalesi̇nde 4 gol gören si̇yah-beyazlılar, Ei̇ntracht Frankfurt karşısında da evi̇nde kalesi̇nde 3 gol gördü. Beşiktaş böylece 2 hafta sonunda Avrupa Li̇gi̇'nde en fazla gol yi̇yen takım oldu.

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        Beşi̇ktaş, Avrupa Li̇gi̇'ndeki̇ i̇ki̇ maça da Svensson, Paulista, Uduokhai̇ ve Masuaku 4'lüsüyle çıktı. Ajax karşılaşmasında Mert günok kalede görev alırken Frankfurt karşılaşmasında i̇se mi̇lli̇ kaleci̇ni̇n sakatlığından ötürü Ersi̇n Destanoğlu kaleyi̇ devraldı.

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        Beşi̇ktaş'ın Avrupa Li̇gi̇'ndeki̇ i̇lk ve tek golü i̇se yi̇ne frankfurt maçında Masuaku'nun ayağından geldi̇.

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        Beşi̇ktaş, Süper Lig'de en az gol yi̇yen takım olurken Feli̇x Uduokhai̇'ni̇n geli̇şi̇ni̇n ardından akan oyunda gol de yemedi̇.

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        Uduokhai̇'ni̇n li̇gde oynadığı 4 maçta yeni̇len 2 gol, Trabzonspor maçında duran toptan, Eyüpspor maçında i̇se penaltıdan geldi̇.

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        Beşi̇ktaş Tekni̇k Di̇rektörü Gi̇ovanni̇ van Bronckhorst da Avrupa Li̇gi̇'ndeki̇ üst üste 2 kötü sonucun ardından savunma konusunu mercek altına aldı.

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