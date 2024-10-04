Spor yazarları Galatasaray'ın Rigas Skola maçını değerlendirdi

"CİDDİYET İSTER YAŞAMAK"

MEHMET AYAN: Mevzunun melon şapkalı şair anlatısıyla betimlenecek kadar romantik olmadığını biliyorum. İki takım arasındaki güç dengesi kağıt üzerinde bu kadar farklı, makas bu denli açıkken bu beraberliğin nasıl anlatılacağını bilemiyorum. Yoksa bizim Burak Manap'ın attığı twitte olduğu gibi konu farklı mı ? Yani bizim büyükler alttaki takımlarla makası açınca sanıyorlar mı ki, Avrupa'nın alttakileriyle de makas açılıyor... Hayır asla! Young Boys maçını defalarca anlattım yayınlarda... Barcelona'dan 5 yediklerinde de, Galatasaray'ı eledikleri 2 maçta da aynı oyunu oynadılar. Çünkü planları ve sistemleri var... Sende de Osimhen yok diye yakınma var. [Habertürk]