Twente: 1 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaştı. De Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin golü 71. dakikada Dusan Tadic'ten gelirken Twente'nin golünü ise 28. dakikada Vlap kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında 2. haftayı 1 galibiyet ve 1 beraberlikle toplam 4 puanla kapattı. Twente ise Avrupa Ligi'ndeki ilk puanını aldı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında evinde Manchester United ile karşılaşacak. BECAO-DJIKU İKİLİSİ BU SEZON İLK KEZ BİRLİKTE OYNADI Fenerbahçe teknik heyeti, bu sezon stoper tandeminde ilk kez Rodrigo Becao ile Alexander Djiku ikilisini tercih etti.

REKLAM Sarı-lacivertlilerin geçen sezon savunma tandeminde beraber görev alan iki oyuncu, bu sezon ise hiç yan yana forma giyememişti. Teknik direktör Jose Mourinho, Çağlar'ın yokluğunda bu ikiliyi stoperde tercih etti. TADIC ESKİ YERİNDE Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Twente karşısında kendi pozisyonunda görev yaptı. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla sol açıkta görev alan Tadic, bu sezon ise sağ kanatta forma şansı bulmuştu.

Teknik direktör Jose Mourinho, Allan Saint-Maximin'i yedek soyundururken, tecrübeli oyuncusunu eski pozisyonunda oynattı. 3 EKSİK Fenerbahçe, Twente karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bright Osayi-Samuel ile sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat, kadroda yer almadı.