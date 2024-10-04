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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli haberleri: Ekmeğini kovalıyordu... Ustanın acı sonu - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Ekmeğini kovalıyordu... Ustanın acı sonu!

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir lojistik deposunun inşaatında çatı ustası olarak çalışan 41 yaşındaki Mustafa Gülenyüzlü, 14 metre yükseklikten düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Gülenyüzlü'nün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 08:49 Güncelleme: 04.10.2024 - 09:28
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        Ekmeğini kovalıyordu... Ustanın acı sonu!
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        Kocaeli'ndeki acı olay, Çayırova ilçesindeki Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. İnşaat halindeki bir lojistik deposunda çatı ustası olarak çalışan Mustafa Gülenyüzlü (41), 14 metre yükseklikten düştü.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Gülenyüzlü’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

        İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Mustafa Gülenyüzlü’nün cenazesi otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri inşaatta inceleme yaptı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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