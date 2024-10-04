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        Haberler Spor Futbol Rıdvan Dilmen, Avrupa maçlarını yorumladı: Mourinho böyle bir adam... - Futbol Haberleri

        Rıdvan Dilmen, Avrupa maçlarını yorumladı: Mourinho böyle bir adam...

        Türkiye'nin efsane futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da "Çerçeve" programında önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen, Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı karşılaşmaları değerendirdi. İşte Dilmen'in açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 01:31 Güncelleme: 04.10.2024 - 01:31
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        "Mourinho böyle bir adam..."
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        Türkiye'nin efsane futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'un yeni programı "Çerçeve"de önemli yorumlarda bulundu.

        Galatasaray'ın Kasımpaşa maçından sonra RFS karşısında da üstünlüğü koruyamamasına değinen Rıdvan Dilmen, "Galatasaray'ın en büyük problemi, geçtiğimiz hafta yaşadığının tekrarını yaşamasının tek sebebi sıfır konsantrasyon." ifadelerini kullandı.

        "Kasımpaşa maçında 3-0'dan 3-3'e yakalanan bir Galatasaray var bugün de 2-0'dan 2-2'ye yakalanan bir Galatasaray var. Şimdi Kasımpaşa takımının eli ayağı düzgün futbolcuları var konsantre olamazsan cevap verirler. Bugünkü rakibin 2-0'dan 2-2'ye 30 maç yapılsa 29'unda zor yakalarlar bu skoru."

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        "RAKİBİN ÜMİDİNİ KIRACAKSIN"

        "Icardi kafayı vurduğunda oyuncular tamamen sıfırdan geldiği için topa konsantre olurken Mertens'i unuttular Mertens de tam forvet arkası. Rakibin ümidini kıracaksın. Ne yapıp edip, üçüncüyü bulacaksın. Galatasaray, maçın başında oynadığı gibi ikinci yarının başında oynamadı."

        "GALATASARAY İLK 8'E GİRER"

        "Galatasaray bence ilk 8'e girer. Tabi ki bugün özellikle maç sonu konuşmalarını konuşmak için söylemediyse Okan hoca çünkü eğer Okan hoca bugün Osimhen yoktu diyorsa o zaman ilk 8'e giremez ama bu Galatasaray takımı ilk 8'e girer potansiyel olarak.

        "AMRABAT'IN ATTIĞI BÜYÜK ORTA SAHA PASI"

        "Milli piyango ortası yaparsın asist yazar futbolda. Bu tam hakikaten büyük orta saha pası bu. Mükemmel pas ama al da at değil. Tadic gibi usta da hemen golü bıraktı. 1-1'i yakalayınca rakibin de direnci bitti. Fenerbahçe'nin golüne kadar Livakovic direndi ve karşılığını aldı."

        "Fred kötü oynadığında mı Fenerbahçe kötü görüntü veriyor yoksa Fenerbahçe mi Fred'i kötü gösteriyor?"

        "Çok hareketli maç izletebilir bir antrenör. Örneğin 3-5-2 oynar, hızlı oynamaya çalışır. Fakat Mourinho'dan bunu beklemeyelim biz. Benim için büyük sürpriz oldu Göztepe maçına çift santrafor başlaması. Elinde iki tane değerli santrafor olmasına rağmen 2 kere oynattı. Zaten iki bekin Oosterwolde dahil hücumcu bek değil. Şimdilik Mert Müldür'le ilgili de böyle düşünüyorum. Oyunun sonunda değişikliklere baktığımız zaman 1-1'e gelmek için forvetleri değiştirdi. 1-1'den sonra da artık önde daha zinde kalayım Mert Hakan, İsmail gibi oyuncuları dahil etti.

        "MOURINHO BÖYLE BİR TEKNİK ADAM"

        "36 maçlık lig maratonuna göre Mourinho böyle bir adam. Olağanüstü bir oyun beklemeyelim ama hesap kitap yaparken de bir anda Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde iddialı olduğunu görebiliriz. Lig şampiyonluğunda da zirveden kopacağını düşünmüyorum Mourinho'nun.

        "İZLEDİĞİM BEŞİKTAŞ İÇİN..."

        "Burada çıkarılacak önemli şeyler var artı yönden bakmak lazım buna. Eksi ne... Benim iki stoperlerim de evet kötü oyuncular değil ama geniş alanda iyi değiliz. Beşiktaş takımı Türkiye'de geniş alanda yakalansa da fazla problem yaşamayabilir ama Frankfurt, Almanya'da 4'te 4 yapmış. Artısına gelince... İzlediğim Beşiktaş için diyorum ki Türkiye ligi için yeterli ve sonuç alıcı bir istatistik bu."

        "AVRUPA'YI BİRAZ GERİYE ATMIŞ OLUYORUZ"

        "Planlamayla ilgili olduğunu düşünüyorum. Galatasay çıtayı yükseltmişti Avrupa Şampiyonu olduğu zaman... Ucundan geçti biraz Jose Mourinho, Avrupa Ligi'ne göz kırptı biraz. Olabileceğini söylüyor olur demiyor. Şu var ki ne kadar bütçeniz olursa olsun ortalama bir takım olan Twente takımı da ne oynadığını biliyor. Bir de biz sosyal medya endeksli kulüpler olduğumuz için maalesef Avrupa'yı biraz geriye atmış oluyoruz."

        "7 MAÇTA BERBAT HAKEM GÖRMEDİM"

        "Başakşehir'le birlikte 7 maç izledik ben berbat maç yöneten veya kafasında tilki olan bir tane hakem görmedim."

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