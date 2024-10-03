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        Haberler Dünya Biden, İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine olası saldırısını yorumladı: "Şu anda bunu tartışıyoruz" | Dış Haberler

        Biden, İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine olası saldırısını yorumladı: "Şu anda bunu tartışıyoruz"

        Petrol fiyatları, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da süregelen çatışmaların daha geniş alana yayılacağı düşüncelerinin küresel arzda aksamaya sebep olabileceği endişeleriyle yükselişe geçti. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in, İran'ın petrol tesislerine saldırmasına açık kapı bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 20:53 Güncelleme: 03.10.2024 - 20:53
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        İsrail İran'ın petrol tesislerine mi saldıracak?
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        ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine saldırı ihtimaline, "Şu anda bunu tartışıyoruz." diyerek açık kapı bıraktı ancak bugün bir saldırı beklemediğini söyledi.

        ABD Başkanı Biden, Florida eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

        Biden, "İsrail'in, İran'ın petrol tesislerine saldırmasını destekler misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Şu anda bunu tartışıyoruz." yanıtını verdi.

        "İsrail'in İran'a karşılık vermesine izin verecek misiniz?" şeklindeki soruya ise Biden, "Öncelikle biz İsrail'e izin vermiyoruz, tavsiye veriyoruz. Bugün bir şey olmayacak. Bununla ilgili daha sonra konuşacağız." karşılığını verdi.

        PETROL FİYATLARI ARTTI

        ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarındaki yükseliş dikkati çekti.

        Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 19.50 itibarıyla yüzde 4,68 artarak 77,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4,96 artışla 73,58 dolardan alıcı buldu.

        Petrol fiyatları, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da süregelen çatışmaların daha geniş alana yayılacağı düşüncelerinin küresel arzda aksamaya sebep olabileceği endişeleriyle yükselişe geçmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
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