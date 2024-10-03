Biden, İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine olası saldırısını yorumladı: "Şu anda bunu tartışıyoruz"

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine saldırı ihtimaline, "Şu anda bunu tartışıyoruz." diyerek açık kapı bıraktı ancak bugün bir saldırı beklemediğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, Florida eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Biden, "İsrail'in, İran'ın petrol tesislerine saldırmasını destekler misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Şu anda bunu tartışıyoruz." yanıtını verdi.

"İsrail'in İran'a karşılık vermesine izin verecek misiniz?" şeklindeki soruya ise Biden, "Öncelikle biz İsrail'e izin vermiyoruz, tavsiye veriyoruz. Bugün bir şey olmayacak. Bununla ilgili daha sonra konuşacağız." karşılığını verdi.