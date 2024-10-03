Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor.

STAT: Tüpraş Stadyumu

SAAT: 22.00

HAKEM: John Beaton

YAYIN: TRT 1

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Ndour, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Immobile.

Eintracht Frankfurt: -

İki takım, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı takım, Eintracht Frankfurt'a üstünlük kurarak taraftarını mutlu etmek istiyor.

Organizasyonda 2 (1980, 2022) şampiyonluğu bulunan Eintracht Frankfurt ise ilk hafta maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, kadroda yer almıyor.

Bu karşılaşmalarda 27 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakanın 7'sini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçta sahadan bir kez mağlubiyetle ayrıldı.

FRANKFURT EKİBİ, 7 MAÇIN 5'İNİ KAZANDI

Eintracht Frankfurt, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan ve 1'inden mağlubiyetle ayrılan Frankfurt temsilcisi, lider Bayern Münih'in ardından 12 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Almanya Kupası'nda yaptığı tek müsabakadan galibiyetle ayrılan Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Viktoria Plzen ile berabere kaldı.

REKLAM

Bu karşılaşmalarda 18 kez fileleri havalandıran Alman ekibi, kalesinde ise 10 gol gördü.

Milli futbolcu Can Uzun'un forma giydiği Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı 7 mücadelenin de 2'sini kazandı, 4'ünde berabere kaldı ve 1'inden yenilgiyle ayrıldı.