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        Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Almanya takımı Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. İlk haftada Ajax'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, mücadeleden galip ayrılarak bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetine ulaşmak istiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.10.2024 - 20:49 Güncelleme: 03.10.2024 - 20:49
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor.

        STAT: Tüpraş Stadyumu

        SAAT: 22.00

        HAKEM: John Beaton

        YAYIN: TRT 1

        Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Ndour, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Immobile.

        Eintracht Frankfurt: -

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        İki takım, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı takım, Eintracht Frankfurt'a üstünlük kurarak taraftarını mutlu etmek istiyor.

        Organizasyonda 2 (1980, 2022) şampiyonluğu bulunan Eintracht Frankfurt ise ilk hafta maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 3-3 berabere kaldı.

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        Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, kadroda yer almıyor.

        BEŞİKTAŞ, BU SEZON TEK MAĞLUBİYET YAŞADI

        Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçta sahadan bir kez mağlubiyetle ayrıldı.

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakanın 7'sini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.

        Bu karşılaşmalarda 27 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.

        FRANKFURT EKİBİ, 7 MAÇIN 5'İNİ KAZANDI

        Eintracht Frankfurt, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

        Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan ve 1'inden mağlubiyetle ayrılan Frankfurt temsilcisi, lider Bayern Münih'in ardından 12 puanla ikinci sırada yer alıyor.

        Almanya Kupası'nda yaptığı tek müsabakadan galibiyetle ayrılan Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Viktoria Plzen ile berabere kaldı.

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        Bu karşılaşmalarda 18 kez fileleri havalandıran Alman ekibi, kalesinde ise 10 gol gördü.

        Milli futbolcu Can Uzun'un forma giydiği Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı 7 mücadelenin de 2'sini kazandı, 4'ünde berabere kaldı ve 1'inden yenilgiyle ayrıldı.

        BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

        Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirilen kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

        Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Göktuğ Baytekin

        Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi

        Orta saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Moatasem Al Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes

        Forvet: Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu

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