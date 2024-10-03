Tuzla'da polise ateş açtılar
İstanbul Tuzla'da, dolandırıcılıkla ilgili hakkında arama kararı bulunan Muhammed K. isimli şahsın evine işlem yapmak için giden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bir polis memuru yaralandı. Hemen ateşe karşılık verildi. Vurulan şüpheli Emrah E., hayatını kaybetti. Evde bulunan iki ayrı şüpheli ise polise teslim oldu. Ölü ele geçirilen şüphelinin "kasten adam öldürme" suçunun yer aldığı 10 ayrı aranması olduğu ortaya çıktı
Olay Tuzla Tepeören Mahallesi Salkım Sokak Akın Villalarında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu”nun haberine göre polis ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan şüpheli Muhammet K. adlı şahsa işlem yapmak için saat 17.000 sıralarında Akın Villaların bulunduğu bir adrese gitti. Olay Tuzla Tepeören Mahallesi Salkım Sokak Akın Villalarında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu”nun haberine göre polis ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan şüpheli Muhammet K. adlı şahsa işlem yapmak için saat 17.000 sıralarında Akın Villaların bulunduğu bir adrese gitti.
POLİS YARALANDI ŞÜPHELİ VURULDU
Kapıya gelen polis ekiplerine içerden silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda bir polis memuru yaralandı. Diğer polis memurları bu ateşe karşılık verdi. Bu sırada olay yerine Özel Harekat polis ekipleri yönlendirildi. Özel Harekat polisinin yaptığı operasyonda şüphelilerden Emrah E. ölü ele geçirildi. İçerde bulundukları belirlenen 21 yaşındaki Serhat İ. İle 31 yaşındaki Çağrı G., polise teslim oldu.
SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI
Olayla ilgili yapılan incelemede ölü ele geçirilen şüpheli Emrah E.’nin “Kasten Öldürme” suçu başta olmak üzere 10 adet aranma kaydı olduğu tespit edildi. Teslim olan şüpheli Çağrı G.’nin 19 suç kayru ve bir aranması olduğu ortaya çıktı. Serhat İ.’ninde dolandırıcılık suçundan bir suç kaydı çıktı. Yaralı polis, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturnma devam ediliyor.
VALİLİK AÇIKLAMA GEÇTİ
Yaşanan bu olay üzerine İstanbul Valiliği basın açıklaması geçti. İşte o açıklama;
“İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 03.10.2024 tarihi saat 17.00 sıralarında Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir ikamet adresine yönelik operasyon düzenlenmiştir.
Düzenlenen operasyon sırasında, ikamet içerisinden silah ile ateş açılmış, açılan ateş sonucu bir polis memuru ağır yaralanmıştır. Yaralı polis memuru tedavi amaçlı hastaneye kaldırılmış, hayati tehlikesi devam etmektedir.
Özel hareket unsurlarınca devam eden operasyonda, ikamet içerisinde bulunan E.E. isimli şahıs ölü ele geçirilmiş, F.İ. ve Ç.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada, hayatını kaybeden E.E. isimli şahsın “Kasten Öldürme” suçu başta olmak üzere 10 adet aranma kaydı olduğu tespit edilmiştir.
Ele geçirilen şahıslardan,
• Ç.G. isimli şahsın “6136 SKM” suçundan aranması olduğu,• F.İ. isimli şahsın ise “Dolandırıcılık” suçundan kaydı olduğu belirlenmiştir.
İkamette yapılan aralamalarda ise;
• 1 adet Utaş Marka otomatik tabanca,• 2 adet 9mm çapında tabanca,• Çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.
Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında tahkikat devam etmektedir."