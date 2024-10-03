Twente - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Twente - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hollanda ekibi Twente'ye konuk oluyor. Sarı-lacivertli ekip, Grolsch Veste Stadyumu'ndaki mücadeleden galip ayrılarak organizasyondaki puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.
STAT: De Grolsch Veste Stadyumu
SAAT: 22.00
HAKEM: Chris Kavanagh
YAYIN: TRT Spor
Twente: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer, Vlap, Steijn, Van Bergen, Van Wolfswinkel, Lammers
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Djiku, Becao, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, En Nesyri
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 2-1 ile geçen Fenerbahçe, ligde de Antalyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Sarı-lacivertli ekip, Twente deplasmanından galibiyetle ayrılarak bu kulvardaki iddiasını ortaya koymayı hedefliyor.
Ev sahibi ekip ise UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kalmıştı.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Twente karşısında 2 oyuncusundan yararlanamıyor.
Sarı-lacivertlilerde Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü müsabakada forma giyemiyor.
ARALARINDAKİ 5. RESMİ MAÇ
Fenerbahçe, Twente ile 5. kez karşılaşıyor.
İki takımın daha önce oynadığı 4 eşleşmede sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.
Rakibiyle ilk olarak 2009-10 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe, evinde 2-1 mağlup olduğu rakibini deplasmanda 1-0 ile geçmişti.
İki ekip geçtiğimiz sezon ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe, rakibini evinde 5-1, deplasmanda ise 1-0 ile mağlup etmeyi başarmıştı.
5 İSİM KADRODA YER ALMIYOR
Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor.
Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent, Avrupa müsabakalarında yok.