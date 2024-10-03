Twente - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

STAT: De Grolsch Veste Stadyumu

SAAT: 22.00

HAKEM: Chris Kavanagh

YAYIN: TRT Spor

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer, Vlap, Steijn, Van Bergen, Van Wolfswinkel, Lammers

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Djiku, Becao, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, En Nesyri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 2-1 ile geçen Fenerbahçe, ligde de Antalyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Ev sahibi ekip ise UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kalmıştı.

ARALARINDAKİ 5. RESMİ MAÇ

Fenerbahçe, Twente ile 5. kez karşılaşıyor.

İki takımın daha önce oynadığı 4 eşleşmede sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

Rakibiyle ilk olarak 2009-10 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe, evinde 2-1 mağlup olduğu rakibini deplasmanda 1-0 ile geçmişti.

İki ekip geçtiğimiz sezon ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe, rakibini evinde 5-1, deplasmanda ise 1-0 ile mağlup etmeyi başarmıştı.