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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB Başkanı Karahan: Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB Başkanı Karahan: Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Toplantıya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Hatice Karahan ile Dr. Osman Cevdet Akçay da katıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.10.2024 - 15:41 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:41
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        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
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        Komisyonda konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan "Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi, hizmet enflasyonundaki katılığın zayıflamasıyla enflasyonun ana eğiliminde gerileme 2025te de devam edecek" ifadelerini kullandı.

        Karahan, hizmet enflasyonuna yönelik ise "Hizmet enflasyonu yavaşlamaya devam etse de bu gruptaki fiyat artışları, diğer bir çekirdek grup olan temel mallara kıyasla güçlü seyrediyor ve manşet enflasyonu yukarıya çekiyor. Hizmet sektöründe daha yaygın olan zamana bağlı ve geriye dönük fiyatlama davranışları, hizmet enflasyonundaki zayıflamanın gecikmeli ve daha yavaş gerçekleşmesine neden oluyor" dedi.

        Karahan kiraya yönelik ise "Hizmet sektörü enflasyonunda ataleti besleyen en önemli grubun kira olduğunu görüyoruz. Nitekim, yıllık kira enflasyonu eylül ayı itibarıyla yüzde 117 ile yıllık hizmet enflasyonunun yaklaşık 45 puan üzerinde seyretmektedir. Buna karşın, sağdaki panelden de takip edebileceğiniz üzere, öncü göstergeler bir süredir aşağı yönlü bir harekete işaret ediyor. Gerek çevrimiçi kaynaklardan izlediğimiz ilan fiyatları gerekse konut kredisi değerleme raporlarına dayanan göstergelerimiz azalış eğilimlerini sürdürmekte" diye konuştu.

        Komisyonda para politikasına yönelik mesajlar veren Karahan "Daha önce de vurguladığımız gibi, bu süreçte iki ana koşul gözetiyoruz. Birincisi, aylık enflasyonun ana eğiliminin, belirgin ve kalıcı bir düşüş göstermesi. İkincisi ise, enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsaması. Her iki kriterde de alınacak bir miktar mesafe olduğunu değerlendiriyoruz. Bu nedenle, para politikasında sıkılığı korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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