Portekiz ve İspanya'da gündem Kerem Aktürkoğlu!

DIARIO DE NOTICIAS:

"Bir gala gecesi ve bolca sihir. Atletico savunması topu kendi alanından çıkaramadı, Aursnes topu kurtardı ve Aktürkoğlu'nu otantik bir kraterde tek başına buldu. Türk, Oblak'ı yendi, beş maçta dördüncü golünü (Şampiyonlar Ligi'nde iki) attı ve her zamanki gibi Harry Potter gibi kutlama yaptı."