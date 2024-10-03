Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 2'de 2 peşinde! İşte Okan Buruk'un RFS maçı muhtemel 11'i

ZIYECH, OSIMHEN, MUSLERA VE SALLAI YOK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ve Victor Osimhen, RFS karşısında forma giyemeyecek. Kaptan Muslera ise cezası nedeniyle Riga deplasmanında takımı yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca, genç futbolcular Eyüp ve Gökdeniz ile yeni transfer Sallai ise isimleri UEFA listesine verilmediği için karşılaşmada görev yapamayacak.