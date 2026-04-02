Köye ışık getirmek için dev aynalar kullandılar: İtalya'nın Viganella köyünde 3 ay güneş doğmuyor!
İtalya'nın İsviçre sınırındaki küçük bir köyü olan Viganella, coğrafi konumu nedeniyle yılın tam üç ayını karanlıkta geçiriyor. Dağların arasına sıkışmış bu şirin yerleşim yeri, doğanın zorlu şartlarına boyun eğmek yerine akılalmaz bir çözüm bularak kendi güneşini yarattı. İşte karanlık günleri dev bir aynayla aydınlatan o inanılmaz projenin detayları haberimizde...
Bir mimar ve belediye başkanının el ele vererek hayata geçirdiği dev ayna projesi, sadece köyü değil tüm dünyanın ilgisini aydınlattı.
83 GÜN BOYUNCA GÜNEŞ YÜZÜ GÖRMÜYORLAR
Viganella, İtalya'nın İsviçre sınırına yakın, sarp bir vadinin yamacına tutunmuş küçük bir dağ köyü. Etrafını saran yüksek dağların yarattığı eşsiz topoğrafya, her yıl 11 Kasım'dan 2 Şubat'a kadar güneş ışınlarının bu köye ulaşmasını engelliyor. Yaklaşık 83 gün süren bu zifiri karanlık, 13. yüzyıldan beri burada yaşayan yerel halk için adeta bir kış rutini haline gelmiş durumda.
NÜFUS GİDEREK AZALDI
Yüzyıllar boyunca kışları karanlıkta geçiren bu Alp köyü, 20. yüzyıl boyunca yavaş yavaş göç vermeye başladı. Uzun ve kasvetli kış ayları, yeni sakinleri buraya çekmekte yetersiz kalırken, köyün nüfusu günümüzde yalnızca 163 kişiye kadar geriledi. Ancak bu azalan nüfus, köyün kaderini değiştirecek o büyük fikrin doğmasına engel olamadı.
İMKANSIZ GİBİ GÖRÜNEN BİR HAYAL
1999 yılında yerel mimar Giacomo Bonzani, köy kilisesinin cephesine bir güneş saati yerleştirmeyi teklif etti. Dönemin Belediye Başkanı Pierfranco Midali ise bu fikri reddederek çok daha büyük, adeta imkansız bir hedef belirledi: Dağların arkasında kalan güneş ışığını doğrudan Viganella'ya taşımak.
Bonzani bu isteği ciddiye aldı ve köyün üzerindeki zirvelerden birine devasa bir ayna kurarak ışığı köy meydanına yansıtmayı planladı.
100 BİN EUROLUK DEV PROJE HAYATA GEÇİYOR
Mühendis Gianni Ferrari'nin de yardımıyla tasarlanan ve yaklaşık 100 bin euroya mal olan proje, 17 Aralık 2006'da resmen faaliyete geçti. Yaklaşık 500 metre rakıma yerleştirilen bu dev ayna, 8 metre genişliğe ve 5 metre yüksekliğe sahip.
Üstelik sıradan bir ayna değil; özel bir yazılım ve motorlu sistemi sayesinde güneşin gökyüzündeki hareketini takip ederek her gün tam altı saat boyunca köy meydanına ışık yansıtıyor.
BİLİMSEL DEĞİL İNSANİ BİR DOKUNUŞ
Yansıtılan ışık doğrudan güneşin kendisi kadar güçlü olmasa da, meydanı gözle görülür şekilde ısıtıyor ve evlere doğal bir aydınlık sağlıyor.
Eski Belediye Başkanı Midali, bu projenin sadece pratik bir çözüm olmadığını, kışın soğuktan ve karanlıktan evlerine kapanan insanları yeniden sosyalleştirmeyi amaçlayan insani bir girişim olduğunu vurguluyor. Dünyada büyük yankı uyandıran bu sistem, 2013 yılında Norveç'teki benzer bir kasabaya da ilham kaynağı oldu.