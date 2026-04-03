        Gayrimenkulde savaş etkisi - Emlak Haberleri

        Gayrimenkulde savaş etkisi

        Mart ayında gayrimenkul satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 azalarak 200 bin 529 oldu. Pandemiden beri (2020) en düşük mart satışı gerçekleşti

        Giriş: 03.04.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Gayrimenkulde savaş etkisi

        Savaşın etkisi gayrimenkul satış rakamlarında da ortaya çıktı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; mart ayında toplam 200 bin 529 adet gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti. Gayrimenkul satış verileri, konut ve konut dışı satışı kapsıyor.

        Gayrimenkul satışı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 geriledi. Mart aylarıyla kıyaslandığında pandemiden (2020) bu yana en düşük satış adedine ulaşıldı.

        YIL / AY GAYRİMENKUL SATIŞI
        2026 / 3 200529
        2025 / 3 222934
        2024 / 3 224691
        2023 / 3 263505
        2022 / 3 276642
        2021 / 3 251858
        2020 / 3 188078
        2019 / 3 190364
        2018 / 3 222393
        2017 / 3 253048
        2016 / 3 234683
        2015 / 3 224228
        2014 / 3 192685
        2013 / 3 181040

        Önceki aylara bakıldığında ise Haziran 2024'ten beri en düşük satış ortaya çıktı.

