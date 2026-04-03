Gayrimenkulde savaş etkisi
Mart ayında gayrimenkul satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 azalarak 200 bin 529 oldu. Pandemiden beri (2020) en düşük mart satışı gerçekleşti
Giriş: 03.04.2026 - 10:32
Savaşın etkisi gayrimenkul satış rakamlarında da ortaya çıktı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; mart ayında toplam 200 bin 529 adet gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti. Gayrimenkul satış verileri, konut ve konut dışı satışı kapsıyor.
Gayrimenkul satışı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 geriledi. Mart aylarıyla kıyaslandığında pandemiden (2020) bu yana en düşük satış adedine ulaşıldı.
Önceki aylara bakıldığında ise Haziran 2024'ten beri en düşük satış ortaya çıktı.
