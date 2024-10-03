İstanbul'da vahşet! Vurdukları genç yaralanınca peşine düşüp öldürdüler

Sultangazi'de 19 yaşındaki Şahin Aslan’ın otomobilden açılan ateş sonucu sokak ortasında öldürülmesiyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Şüphelilerin cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işlediklerini itiraf ettiği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre olay Sultangazi'de 27 Eylül Cuma günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta yürüyen Şahin Aslan, yanına yaklaşan bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

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Karnından yaralanan Şahin Aslan, kaçmaya çalışırken, birkaç dakika sonra peşinden gelen şüpheliler Aslan'ı bir kez daha kurşun yağmuruna tuttu. Şahin Aslan yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şahin Aslan hayatını kaybetti. Saldırganların kullandığı otomobil ise, terk edilmiş halde bulundu.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmada cinayet anlarının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde Şahin Aslan’ın yolda yürüdüğü sırada arkadan gelen otomobildeki saldırganlar tarafından durdurulduğu görülüyor. Aracın sağ kapısına konuşmak için yaklaşan Şahin Aslan’ın araçtaki saldırgan tarafından tabancayla vurulduğu görülüyor. Saldırı sırasında karnından yaralanan Şahin Aslan’ın kaçmaya çalışırken, birkaç dakika sonra aynı şüpheliler tarafından yine kurşun yağmuruna tutulduğu anlar bir başka güvenlik kamerası görüntüsüne yansıyor. Silahlı saldırı sonucu Şahin Aslan yere yığılıyor.