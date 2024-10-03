Eylül ayı zam şampiyonu öğrenci yurtları

TÜİK eylül ayı enflasyon verilerinde temel başlıklardaki fiyat değişimlerini de yayımladı. Buna göre eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 50.4 ile öğrenci yurtlarında yaşandı. Böylece yurtlar eylülün zam şampiyonu oldu.

Aylık fiyat artışında öğrenci yurtlarını yüzde 45.27 ile üniversite eğitimi ve yüzde 34.25 ile yumurta takip etti.

Eylülde fiyatı en çok gerileyen temel başlık yüzde 4.31 ile 'başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar' oldu. Bunu; yüzde 3.92'lük gerileme ilse 'mobil telefon, ekipman ve aksesuarları' takip etti. Eylülde kahvaltılık tahıl ürünleri fiyatları yüzde 3.67, uçak bileti fiyatları ise yüzde 3.36 düştü.