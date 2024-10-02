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        Haberler Magazin Filiz Akın sağlık durumu nasıl? Filiz Akın'dan haber var: Hastane odasından fotoğraf - Magazin haberleri

        Filiz Akın'dan haber var

        Sosyal medyayayı sık kullanan Filiz Akın'ın, 42 gündür paylaşımda bulunmaması sağlığı konusunda endişe yaratmıştı. Akın, hastaneden fotoğrafını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 12:34 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:00
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        Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Türk sinemasının efsane oyuncularından Filiz Akın, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.

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        Sosyal medyayayı sık kullanan 81 yaşındaki oyuncunun, 42 gündür hiçbir paylaşımda bulunmaması, sağlığı konusunda endişe yaratmıştı.
        Filiz Akın, hastaneden fotoğrafını yayımlayarak endişeleri giderdi.

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        Filiz Akın, yayımladığı fotoğrafla; 'iyiyim' mesajı verdi.

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        Filiz Akın'ın birkaç güne kadar taburcu olabileceği öğrenildi.

        #Filiz Akın
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