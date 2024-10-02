Filiz Akın'dan haber var
Sosyal medyayayı sık kullanan Filiz Akın'ın, 42 gündür paylaşımda bulunmaması sağlığı konusunda endişe yaratmıştı. Akın, hastaneden fotoğrafını paylaştı
Giriş: 02.10.2024 - 12:34 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:00
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Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Türk sinemasının efsane oyuncularından Filiz Akın, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.
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Sosyal medyayayı sık kullanan 81 yaşındaki oyuncunun, 42 gündür hiçbir paylaşımda bulunmaması, sağlığı konusunda endişe yaratmıştı.
Filiz Akın, hastaneden fotoğrafını yayımlayarak endişeleri giderdi.
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Filiz Akın, yayımladığı fotoğrafla; 'iyiyim' mesajı verdi.