Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Ekonomi
        Dünya
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’u ağırlıyor! İşte Giovanni van Bronckhorst'un 11'i - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'u ağırlıyor! İşte Van Bronckhorst'un 11'i

        UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u evinde ağırlıyor. İlk haftada Ajax'a 4-0 mağlup olan siyah beyazlı ekip, bu maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. İşte Giovanni van Bronckhorst'un Frankfurt planı ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.10.2024 - 10:25 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak müsabakayı İskoç hakem John Beaton yönetecek.

        2

        İki takım, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı takım, Eintracht Frankfurt'a üstünlük kurarak taraftarını mutlu etmeye çalışacak.

        Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, karşılaşmada forma giyemeyecek.

        3

        BEŞİKTAŞ BU SEZON TÜM KULVARLARDA 1 MAĞLUBİYET YAŞADI

        Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçta sahadan bir kez mağlubiyetle ayrıldı.

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakanın 7'sini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.

        Bu karşılaşmalarda 27 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.

        4

        BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

        Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirilen kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

        Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Göktuğ Baytekin

        Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi

        Orta saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Moatasem Al Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes

        Forvet: Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu

        5

        İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

        Mert Günok

        6

        Jonas Svensson

        7

        Gabriel Paulista

        8

        Felix Uduokhai

        9

        Arthur Masuaku

        10

        Cher Ndour

        11

        Gedson Fernandes

        12

        Milot Rashica

        13

        Rafa Silva

        14

        Semih Kılıçsoy

        15

        Ciro Immobile

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı zam şampiyonu öğrenci yurtları
        Eylül ayı zam şampiyonu öğrenci yurtları
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        Vurdukları genç yaralanınca peşine düşüp öldürdüler!
        Vurdukları genç yaralanınca peşine düşüp öldürdüler!
        Yolcu ile muavin tartıştı! Otogarda kanlı baskın!
        Yolcu ile muavin tartıştı! Otogarda kanlı baskın!
        Avukatlık ücretlerine zam
        Avukatlık ücretlerine zam
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Yabancı işçinin ücreti düşecek
        Yabancı işçinin ücreti düşecek
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail, Şam'ı vurdu
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Gerilim yükseldi! Son gelişmeler neler?
        Gerilim yükseldi! Son gelişmeler neler?
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf