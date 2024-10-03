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        Haberler Dünya Gerilim yükseldi! İsrail-Lübnan hattında son gelişmeler neler? | Dış Haberler

        Gerilim yükseldi! İsrail-Lübnan hattında son gelişmeler neler?

        İsrail-Lübnan Hizbullahı arasındaki gerilim günlerdir sürerken, İran'ın İsrail'e füze saldırısıyla bölgedeki tansiyon daha da yükseldi. İsrail, gece saatlerinde Beyrut'a saldırı düzenledi, İsrail Genelkurmay Başkanı İran'a yanıt vereceklerini açıkladı. Lübnan Dışişleri Bakanı, Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmeden önce ABD ve Fransa'nın 21 günlük ateşkes teklifini kabul ettiğini söyledi. İran dini lideri Hamaney'in Nasrallah'ı saldırıdan birkaç gün önce uyardığı ortaya çıktı. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 07:53 Güncelleme: 03.10.2024 - 07:53
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        Gerilim yükseldi! Son gelişmeler neler?
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        Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. İsrail-Lübnan hattında günlerdir süren gerilimin ardından İsrail, 30 Eylül akşamı Lübnan'a kara operasyonu başlattı. Operasyonun ertesi günü İran, İsrail'e yüzlerce füzeyle saldırdı.

        İsrail, Lübnan Hizbullahı ve İran hattında yaşanan son gelişmeler şöyle:

        İsrail ordusu gece saatlerinde Beyrut'a saldırı düzenledi. Savaş uçakları, 3'ü Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye olmak üzere toplam 4 noktaya hava saldırısı düzenledi. İsrail'in Beyrut'taki bir sağlık merkezine düzenlediği saldırıda en az 6 kişi öldü.

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        İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında 46 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi.

        İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın saldırısına yanıt vereceklerini söyledi. Halevi, "Önemli hedeflerin yerini tespit edebilir ve bunları isabetle ve güçlü bir şekilde vurabiliriz. Ortadoğu’daki her yere ulaşma ve vurma kabiliyetimiz var. Bunu henüz anlamamış düşmanlarımız yakında anlayacak" diye konuştu.

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        İsrail medyası İsrail Güvenlik Kabinesi'nin dünkü toplantısında, İran'ın füze saldırılarına, ABD ile koordine edildikten sonra "güçlü bir karşılık" verilmesi kararı alındığı öne sürüldü.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün öğleden sonra, Washington ile yaptığı bir dizi görüşmenin ardından neler yapabileceklerini görüşmek üzere Tel Aviv'deki İsrail savunma karargahı Kirya'da üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir toplantı düzenledi.

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        İran'ın İsrail'e yüzlerce füze fırlatmasından bir gün sonra, ABD Başkanı Joe Biden, bölgede hızla tırmanan çatışmayı kontrol altına almaya çalışırken, İsrail'in İran nükleer tesislerine yönelik bir saldırıyı desteklemeyeceğini söyledi.

        Lübnan Dışişleri Bakanı, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği büyük bir saldırıda öldürülmesinden sadece birkaç gün önce ABD ve Fransa tarafının 21 günlük ateşkes önerisini kabul ettiğini söyledi.

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Kesinlikle kan dökülmesine karşıyız. Her zaman şunu söyledik; biz barış istiyoruz, sükunet istiyoruz' derken Avrupa'ya çağrıda bulunarak "Lütfen İsrail'i çekin, İsrail'i bu bölgenin göbeğine siz yerleştirdiniz. Bu kanların dökülmesinde siz de rol oynuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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        Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve G7 liderlerinin dün yaptıkları görüşmede İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını "kesinlikle" kınadıklarını söyledi. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Biden, G7 liderleriyle yaptığı görüşmede yeni yaptırımlar dahil İran'a verilecek karşılığı ele aldı" denildi.

        Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Salı günü Tel Aviv'de 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyı üstlendi.

        İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürülmeden birkaç gün önce Lübnan'dan kaçması konusunda uyardığı ortaya çıktı. Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkilinin açıklamasına göre, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri hedef almasının hemen ardından Hamaney, Nasrallah'a Lübnan'ı terk ederek İran gitmesini isteyen bir mesaj gönderdi.

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