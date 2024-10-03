Gerilim yükseldi! İsrail-Lübnan hattında son gelişmeler neler?

Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. İsrail-Lübnan hattında günlerdir süren gerilimin ardından İsrail, 30 Eylül akşamı Lübnan'a kara operasyonu başlattı. Operasyonun ertesi günü İran, İsrail'e yüzlerce füzeyle saldırdı.

İsrail, Lübnan Hizbullahı ve İran hattında yaşanan son gelişmeler şöyle:

İsrail ordusu gece saatlerinde Beyrut'a saldırı düzenledi. Savaş uçakları, 3'ü Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye olmak üzere toplam 4 noktaya hava saldırısı düzenledi. İsrail'in Beyrut'taki bir sağlık merkezine düzenlediği saldırıda en az 6 kişi öldü.

İsrail Beyrut'u yine vurdu Haberi Görüntüle İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında 46 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın saldırısına yanıt vereceklerini söyledi. Halevi, "Önemli hedeflerin yerini tespit edebilir ve bunları isabetle ve güçlü bir şekilde vurabiliriz. Ortadoğu’daki her yere ulaşma ve vurma kabiliyetimiz var. Bunu henüz anlamamış düşmanlarımız yakında anlayacak" diye konuştu. İsrail, İran'a misilleme kararı aldı Haberi Görüntüle REKLAM İsrail medyası İsrail Güvenlik Kabinesi'nin dünkü toplantısında, İran'ın füze saldırılarına, ABD ile koordine edildikten sonra "güçlü bir karşılık" verilmesi kararı alındığı öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün öğleden sonra, Washington ile yaptığı bir dizi görüşmenin ardından neler yapabileceklerini görüşmek üzere Tel Aviv'deki İsrail savunma karargahı Kirya'da üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir toplantı düzenledi. İsrail, Şam'ı vurdu Haberi Görüntüle İran'ın İsrail'e yüzlerce füze fırlatmasından bir gün sonra, ABD Başkanı Joe Biden, bölgede hızla tırmanan çatışmayı kontrol altına almaya çalışırken, İsrail'in İran nükleer tesislerine yönelik bir saldırıyı desteklemeyeceğini söyledi.

Lübnan Dışişleri Bakanı, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği büyük bir saldırıda öldürülmesinden sadece birkaç gün önce ABD ve Fransa tarafının 21 günlük ateşkes önerisini kabul ettiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Kesinlikle kan dökülmesine karşıyız. Her zaman şunu söyledik; biz barış istiyoruz, sükunet istiyoruz' derken Avrupa'ya çağrıda bulunarak "Lütfen İsrail'i çekin, İsrail'i bu bölgenin göbeğine siz yerleştirdiniz. Bu kanların dökülmesinde siz de rol oynuyorsunuz" ifadelerini kullandı.