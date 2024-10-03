Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 25° Ankara Güneşli 25° İzmir Güneşli 29° Antalya Güneşli 27° Trabzon Güneşli 24° Bursa Güneşli 25° Adana Güneşli 31° Diyarbakır Güneşli 27° Gaziantep Güneşli 27° Ağrı Güneşli 19°

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM KIRKLARELİ °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu AFYONKARAHİSAR °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 29°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 31°C Az bulutlu MUĞLA °C, 27°C Az bulutlu ve açık ADANA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu