İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan açıklama

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile açıklama yaptı.

İkilinin açıklamalarından satır başları şöyle:

KATAR EMİRİ: Gerginliğin artmasının herkes açısından çok kötü olduğunu görüyoruz. Bu gerginliğin bir an önce azaltılması bizim için en önemli nokta. Düşman saldırısının sona erdirilmesi konusunda hemfikiriz. Biz Katar olarak bu konuda arabulucu olacağımızı ilan ettik. Tüm desteklerin verilmesi konusunda elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. İki ülkenin bir an önce kurulması müstakil Filistin ülkesinin kurulması, başkentinin Kudüs olması konusunda bu problemlerin çözümü olmasında hemfikiriz. Bunun dışında bütün çözümler başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Geçtiğimiz yıllarda buna benzer birçok çözüm önerildi fakat hiçbiri gerçekçi olmadı

REKLAM PEZEŞKİYAN: Katar'a çok teşekkür ediyorum. İki ülkenin geçmişi itibariyle de çok emin şekilde söyleyebiliyorum ki, bu bölgenin insanları Müslümanlar, bizim kardeşlerimiz. Bu bölgede aslında hepimiz kardeşiz. Bu yüzden yaşanan katliamların bir an önce sonlanması gerektiğini düşünüyoruz. Katar'la ilişkilerimizin gelişmesi ve derinleşmesi açısından elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Bununla beraber az önceki görüşmelerimizde birçok noktaya değindik. İki ülkenin de çıkarlarına uygun şekilde görüşmelerimizi yaptık. Teknoloji konusunda iki ülkenin çıkarına yönelik olarak üretim konusunda önemli kararlar aldık.