İran İsrail'e yüzlerce füze fırlattı! Saldırılar hakkında neler biliniyor?

İsrail-Lübnan hattında günlerdir süren gerilim, İsrail'in Lübnan'a kara operasyonu başlattığını duyurmasıyla daha yükselmişti. Dün akşam saatlerinde ise gözler İran-İsrail hattında çevrildi.

İran, İsrail'e yüzlerce füzeyle saldırdı. Bu, İran'ın Nisan ayında İsrail'e yüzlerce füze ve insansız hava aracı fırlatmasının ardından bu yıl gerçekleştirdiği ikinci saldırı.

Saldırılardan yaklaşık bir buçuk saat sonra İsrail askeri yetkilileri, saldırıların sona erdiğini ve İran tehdidinin kalmadığını söylese de ne kadar hasar meydana geldiği hala belirsiz.

İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 180 füze fırlattığını söyledi. Bu, yaklaşık 110 balistik füze ve 30 seyir füzesinin İsrail'e doğru ateşlendiği Nisan ayındaki saldırıdan biraz daha büyük bir saldırı anlamına geliyor.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, dün akşam saldırıdan 4 saat sonra yaptığı açıklamasında İran'ın saldırısının "sonuçları" olacağını söyledi. Dün geceden bu yana yaşananlarla ilgili neler biliniyor?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, mermilerin yüzde 90'ının hedeflerine ulaştığını ve hipersonik füzelerin ilk kez kullanıldığını söyledi. Kaynaklar, üç İsrail askeri üssünün hedef alındığını söyledi.

İsrailli bir güvenlik yetkilisi, füzelerin çoğunun İsrail hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü söylerken, Kudüs'teki BBC muhabiri, bazı askeri üslerin vurulmuş olabileceğini ve restoranların ve okulların vurulduğunu söyledi.

27 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Abbas Nilforoshan'ın öldürülmesinden bahsedildi. Ayrıca Temmuz ayında Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesine de değinildi.

Füzeler Demir Kubbe tarafından mı durduruldu?

İsrail'in "Demir Kubbe" isminde gelişmiş bir hava savunma sistemi var. Bu, Hamas ve Hizbullah tarafından atılan kısa menzilli roketleri engellemek için tasarlandı.

Demir Kubbe, Nisan ayında İran'ın son saldırısının bazı unsurlarına karşı savunma için kullanılırken, ülkenin "katmanlı" savunma sistemlerinin diğer unsurları için dün kullanıldı.

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ABD ve İsrail tarafından ortak üretilen bir sistem olan David's Sling, orta ve uzun menzilli roketlerin yanı sıra balistik ve seyir füzelerini engellemek için kullanılıyor. İsrail'in Arrow 2 ve Arrow 3 önleyicileri de var.