Beşiktaş'tan sağlam savunma!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Beşiktaş savunmadaki başarılı performansını sürdürdü. 7. haftası biten ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunan Siyah-Beyazlılar kalesinde sadece 4 gol gördü
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederken savunmadaki başarılı performansını da sürdürdü.
Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçında gol yemezken 7. hafta itibarıyla ligin en az gol yiyen takımı oldu.
Çıktığı 6 maçta 4 gol yiyen Beşiktaş, bu maçların 3'ünde kalesini gole kapattı.
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Felix Uduokhai ile Gabriel Paulista stoperde iyi bir ikili olurken bu isimlerin sahada birlikte olduğu 4 lig maçında Beşiktaş sadece 2 gol yedi.
Uduokhai'nin oynadığı maçlarda Beşiktaş, Trabzonspor'dan duran top, Eyüpspor'dan ise penaltıdan gol yerken akan oyunda topu kalesinde görmedi.
Kayserispor maçında Arthur Masuaku'nun sarı kart cezalısı olması nedeniyle sol bekte görev alan Emirhan Topçu ile Jonas Svensson ve Onur Bulut'un hasta olması nedeniyle sağ bekte görev alan Milot Rashica da performanslarıyla alkış aldı.
Emirhan Topçu, 8 pas arası yaparken 3 ikili mücadelenin ikisini kazandı. İki de hava topu aldı.
Milot Rashica ise savunmada 8 ikili mücadelenin 6'sını kazanırken 4 de top çaldı.
Rashica hücumda ise 2. goldeki penaltıyı kazandırırken 3. golde ise İmmobile'ye asist yaptı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, savunma oyuncularını maçın ardından performanslarından ötürü tebrik etti.