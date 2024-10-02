Beşiktaş'tan sağlam savunma!

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederken savunmadaki başarılı performansını da sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçında gol yemezken 7. hafta itibarıyla ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Çıktığı 6 maçta 4 gol yiyen Beşiktaş, bu maçların 3'ünde kalesini gole kapattı.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Felix Uduokhai ile Gabriel Paulista stoperde iyi bir ikili olurken bu isimlerin sahada birlikte olduğu 4 lig maçında Beşiktaş sadece 2 gol yedi.

Uduokhai'nin oynadığı maçlarda Beşiktaş, Trabzonspor'dan duran top, Eyüpspor'dan ise penaltıdan gol yerken akan oyunda topu kalesinde görmedi.

Kayserispor maçında Arthur Masuaku'nun sarı kart cezalısı olması nedeniyle sol bekte görev alan Emirhan Topçu ile Jonas Svensson ve Onur Bulut'un hasta olması nedeniyle sağ bekte görev alan Milot Rashica da performanslarıyla alkış aldı.