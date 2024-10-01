Son dakika haberi İsrail Başbakanı Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı

İran'ın akşam saatlerinde İsrail'e yüzlerce füze saldırısı düzenlemesinin ardından dünyanın gözü İsrail-İran hattında kilitlendi. Günlerdir İsrail-Lübnan hattında süren gerilim, İsrail'in dün Lübnan'a kara operasyonu başlattığını duyurmasıyla had safhaya çıkmıştı. Bu akşam ise gözler Tahran-Tel Aviv hattına çevrildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın saldırılarının ardından 4 saat sonra ilk açıklamasını yaptı. Netanyahu açıklamasında, "İran büyük hata yaptı, saldırısı başarısız oldu" ifadelerini kullandı.

İran'ın bunun bedelini ödeyeceğini belirten Netanyahu, "İran bu gece büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek" dedi.

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İSRAİLLİLERE BİRLİK ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Netanyahu, akşam saatlerinde "İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki haberlerin ardından İsraillilere birlik çağrısı yapmıştı.

"İran ve uzantılarına karşı" mücadele içerisinde olduklarını söyleyen Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve üst düzey Hizbullah komutanlarını hedef alan suikastlara değindi.