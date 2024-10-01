İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
İran'ın İsrail'e 500 füzeyle düzenlediği hava saldırısının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Gerilimin yükselmesinin ardından İsrail, Ürdün ve Irak hava sahasını kapattı. İran Sivil Havacılık Örgütü, İran'daki tüm uçuşların yarın yerel saatle 10:00'a kadar iptal edildiğini bildirdi.
İsrail'in Lübnan'a dün gece saatlerinde kara harekatı başlatmasının ardından bölgede tansiyon yükseldi. İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu.
İran'ın 500 füze atarak gerçekleştirdiği saldırı yaklaşık bir buçuk saat içinde sona erdi. Bölgedeki ülkeler saldırıların ardından hava sahalarını kapattığını bildirdi.
İran Sivil Havacılık Örgütü, İran'daki tüm uçuşların yarın yerel saatle 10:00'a kadar iptal edildiğini bildirdi.
IRAK
Irak hava sahasının kapatıldığı bildirildi.
Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, konuyla ilgili Irak resmi ajansı INA'ya açıklamalarda bulundu.
Sadavi, "Hava sahasını, hava seyrüseferinin ve Irak'tan geçen uçakların güvenliğini sağlamak için kapattık." dedi.
Iraklı Bakan, ayrıca ülkedeki tüm havalimanlarında uçak seferlerini geçici olarak durdurduklarını aktardı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’e füze saldırısı başlattığını duyurmuş, bazı füzelerin Irak üzerinden geçtiği ileri sürülen görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı.
ÜRDÜN
Ürdün, hava sahasını geçici olarak uçuşlara kapattığını açıkladı.
Ürdün resmi ajansı PETRA'ya göre, Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Heysem Misto, bölgede yaşanan gerginlik nedeniyle hava sahasını kapatma kararı aldıklarını söyledi.
Hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldığını belirten Misto, kararın gelişmelere göre yeniden değerlendirileceğini ve gerekli bilgilendirmenin yolculara ve ilgili kurumlara yapılacağını aktardı.
Ürdün Silahlı Kuvvetleri de yaptığı açıklamada, İran'dan İsrail'e yüzlerce füze atıldığını belirterek halka güvenlikleri için evlerinde kalma çağrısında bulundu.