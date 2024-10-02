Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.351,22 %-3,25
        DOLAR 34,1879 %-0,07
        EURO 37,8583 %-0,11
        GRAM ALTIN 2.917,76 %-0,40
        FAİZ 41,32 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 34,41 %-0,59
        BITCOIN 61.478,00 %1,14
        GBP/TRY 45,4182 %-0,15
        EUR/USD 1,1066 %-0,02
        BRENT 74,52 %1,31
        ÇEYREK ALTIN 4.770,54 %-0,40
        Haberler Ekonomi Para Petrol Ortadoğu etkisiyle yükselirken altın denge arayışında - Para Haberleri

        Petrol Ortadoğu etkisiyle yükselirken altın denge arayışında

        Petrol, İsrail'in İran saldırısı sonrası misilleme sözü vermesiyle yükselişini sürdürürken altın yatay seyretti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 07:42 Güncelleme: 02.10.2024 - 07:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Petrol Ortadoğu etkisiyle yükselirken altın denge arayışında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ortadoğu'da artan tansiyon ve İran'ın İsrail'e füze saldırısı sonrası petrol fiyatı yükselişini sürdürürken altın ise yatay seyrediyor.

        Brent petrolün varil fiyatı dün öğleden sonra İran'ın İsrail'i balistik füzelerle hedef alabileceği haberinden önce 70 dolar civarında seyrediyordu. Haberin çıkması ve ardından gelen füze saldırısı sonrası Brent petrol önce 75 doları gördü ardından 73.6 dolar civarında dengelendi. Bu sabah ise tekrar yükselişe geçerek varil başına 74 doların üzerine çıktı.

        İran'ın füze saldırısıyla beraber 'güvenli liman' olarak görülen altın ise dün yükselişinin ardından yatay seyrediyor. Spot altın haftanın üçüncü işlem gününde ons başına 2.657 dolardan işlem görüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        İran Cumhurbaşkanı İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran Cumhurbaşkanı İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!
        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!
        Devlet Bahçeli ile Özgür Özel bir araya geldi
        Devlet Bahçeli ile Özgür Özel bir araya geldi
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        DEM Parti ile tokalaşma
        DEM Parti ile tokalaşma
        Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'