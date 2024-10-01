Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

"HASAN BENİ VE AİLEMİ TEHDİT ETTİ"

Saldırıda silahı kullanan Ozan Dalmaz ifadesinde şunları söyledi

"Serhat Akın'ı vurmamı isteyen kişi Hasan (Gürcistan'a kaçan Hasan Şahin) isimli şahıstır. Aralarında ne gibi bir alıp verememezlik var bilmiyorum. Ancak benim Serhat Akın'la bir alıp veremezmezliğim olmadığı gibi kendisini de tanımıyordum bile. Benim bu iş karşılığında herhangi bir menfaatim yoktur. Hasan beni ve ailemi tehdit ettiği için bu işe girdim. Para olayından benim sonradan haberim oldu. Osman bana dışarı çıkıp geleceğini söyledi ve dışarı çıktı. Kimden ne kadar para aldı bilmiyorum, ancak para aldığından eminim. Hasan, bana ve Osman'a harçlık diye göndermiş. Ben Osman'dan 150 bin TL aldım."