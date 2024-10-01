Gedson Fernandes durdurulamıyor!
Beşiktaş, Kayseri deplasmanında ilk yarıda zorlansa da kazanırken Gedson Fernandes kilidi açan isim oldu.
Golsüz biten ilk yarının ardından 56. dakikada Baran Ali'den kaptığı topla hızla ceza alanına girerek takımını öne geçiren Gedson, bu sezonki skorer performansını sürdürdü.
Portekizli futbolcu, 10 resmi maçta 6 gole ulaştı.
Gedson Fernandes, kariyerinin şimdiden en skorer sezonunu yaşarken 1 de asiste imza atmıştı.
Gedson 2017-18'de Benfica'da 37 maçta 5 gol kaydetmişti.
Gedson, gol dışında Kayserispor karşısında savunma anlamında da olumlu işlere imza attı.
Girdiği 8 ikili mücadelenin 8'ini kazanan Gedson, 5 de top kazandı.