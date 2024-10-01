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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Gedson Fernandes durdurulamıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Gedson Fernandes durdurulamıyor!

        Beşiktaş, Kayseri deplasmanında ilk yarıda zorlansa da kazanırken Gedson Fernandes kilidi açan isim oldu.

        Giriş: 01.10.2024 - 12:26 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:26
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        Golsüz biten ilk yarının ardından 56. dakikada Baran Ali'den kaptığı topla hızla ceza alanına girerek takımını öne geçiren Gedson, bu sezonki skorer performansını sürdürdü.

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        Portekizli futbolcu, 10 resmi maçta 6 gole ulaştı.

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        Gedson Fernandes, kariyerinin şimdiden en skorer sezonunu yaşarken 1 de asiste imza atmıştı.

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        Gedson 2017-18'de Benfica'da 37 maçta 5 gol kaydetmişti.

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        Gedson, gol dışında Kayserispor karşısında savunma anlamında da olumlu işlere imza attı.

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        Girdiği 8 ikili mücadelenin 8'ini kazanan Gedson, 5 de top kazandı.

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        Gedson Fernandes golün ardından bir sakatlık yaşayıp 65'te yerini Onana'ya bıraktı.

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        Darbeye bağlı bir sakatlık yaşayan Gedson'un ilk kontrollere göre durumunun ciddi olmadığı aktarıldı.

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