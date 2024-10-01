Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesi'nden Peder Gregory Salloum İsrail'in saldırılarında vuruldu

İsrail-Lübnan hattındaki gerilim dün gece had safhaya çıktı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine kara operasyonu başlattı.

İsrail'in dün geceden bu yana Lübnan'ın pek çok bölgesine karadan ve havadan saldırıları da sürüyor. İsrail saldırılarında Hizbullah unsurlarını hedef aldığını açıklasa da saldırılardan yüzlerce sivil de etkileniyor.

Peder Gregory Salloum

Lübnan basınında yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesi'nden Peder Gregory Salloum'un da ağır yaralandığı ve hayatını kaybettiği öne sürüldü.