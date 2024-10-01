Görkem Sertaç Göçmen... Annesi eski hakim, babası da eski savcı. Daha önce İstanbul'un Bakırköy ilçesinde kız arkadaşını darp ederken tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek yaraladı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre başka bir olayı ise görevi başındaki bir hemşireye hakaret etmesiydi. Annesi ve babası Bakırköy Adalet Sarayı’nda görevli olduğu esnada hakim savcı lojmanında otururken, pompalı tüfekle evin penceresinden ateş etti.

Suç makinesine dönüşen oğlunu savunmak için hakimlikten istifa eden annesi avukat oldu. Çoğu mahkemede oğlunu müdafaa etti. Cumhuriyet Savcısı babasının ise görev yeri değiştirildi. Ancak babasının işi nedeniyle gittikleri Sinop Boyabat’ta da rahat durmadı.

Pandemi döneminde sokağa çıkma yasağını ihlal eden Görkem Sertaç Göçmen iddiaya göre; kendisini evine dönmesi için uyaran 2 bekçiye hakaret etti. Ardından evine giden ve kendisini yaralayan Göçmen için sağlık görevlileri çağırıldı. Gelen sağlık görevlilerine sorun çıkarması nedeniyle olay yerine polis gönderildi. Göçmen’in bu kez de 3 polisin bulunduğu araca doğru kurusıkı silah doğrulttuğu iddia edildi.

Anlayış göstererek evlerine gitmelerini söyledik. Yanımızdan biraz uzaklaştıkları sırada Görkem Sertaç Göçmen bize hakaret etti. Yanımdaki arkadaşım polise haber verdi. Görkem Sertaç üstüme doğru gelerek silahıma doğru hamlede bulundu. Bana ‘9 yıl yatarım var beni vurmazsan adam değilsin. Sizden mi korkacağım’ şeklinde söylemde bulundu” dedi.

Göçmen hakkında ‘birden fazla kişiye karşı silahla tehdit’ ve ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçlarından açılan davada dinlenen bekçi Eren Y., sokağa çıkma yasağı olduğu için dışarıda gördükleri 2 kişiyi uyardıklarını söyleyerek, “Görkem Sertaç bize ‘hayırdır siz kimsiniz’ dedi. Sonra babası Alpay Göçmen yanımıza gelerek oğlunun alkollü olduğunu ve kesinleşmiş 9 yıl cezası nedeniyle moralinin bozuk olduğunu söyledi.

"OĞLUM SİNİR KRİZİ GEÇİRİYOR SİZİ GÖRÜRSE SİNİRLENİR"

Polis memuru Bekir M. ise bekçiler şikayetçi olunca tanığın savcı babasını arayarak emniyete davet ettiğini söyleyerek, “Alpay Göçmen geleceğini ancak oğlunun sinir krizi geçirdiğini söyledi. Nöbetçi cumhuriyet savcısına durumu arz ettim. Şahsın yakalanmasının yapılarak gerekli işlemlerin yapılması talimatını aldım. Bu sırada 112 ambulansının takviye polis ekibi istediği ihbarı geldi.

2 polis arkadaşım ile yola çıktık. Yol üzerinde sanığın babası Alpay Göçmen’i gördük. Bizi durdurdu ‘oğlum sinir krizi geçiriyor sizi görürse daha da sinirlenir’ dedi. Kendisini araca davet ettik, bindi. Bu esnada Görkem Sertaç Göçmen karşıdan elinde silah ile geldi. Silahın kurusıkı olduğunu gece olduğu için anlayamadık. Sanığın babası, silahın kurusıkı olduğunu ve oğlu ile konuşacağını söyledi. Ardından şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı” dedi.

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"SİLAHLARI MONTUMUN CEBİNDE UNUTMUŞUM"

Sanık Görkem Sertaç Göçmen ise iddiaları reddetti: "Benim montumun cebinde kurusıkı tabanca ve boncuk atan tabanca vardı. Yaşadığım olay nedeniyle bu silahları üzerimde unutmuşum. Babam bekçiler ile yaşadığımız olaydan dolayı emniyete ifade vermeye gidecekti. Üzerimde silah olduğunu fark edince ve silahla hastaneye gidemeyeceğim için babama vermek için peşinden gittim. Üzerimde taşıdığım silahları babama teslim ettim. Ben silahı polislere doğrultmadım. Cezalandırılmam halinde kamuya yararlı bir işte çalışmaya rızam yoktur.”

MAHKEME CEZA VERDİ, ÖNCEKİ CEZANIN DA EKLENMESİNİ İSTEDİ

Kararını açıklayan Boyabat Asliye Ceza Mahkemesi, Görkem Sertaç Göçmen’in ‘birden fazla kişiye karşı silahla tehdit’ suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Göçmen’in ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan ise 10 bin 620 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Hakim, Görkem Sertaç Göçmen’in daha önce yargılandığı mahkemede verilen cezada hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını belirterek, ertelemenin kaldırılması ve 2 cezayı da çekmesi için Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’ne ihbarda bulundu.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, mahkemece 2 yıl ya da daha az oranda hapis veya adli para cezası verilen tanığın cezası 5 yıl boyunca ertelenir. Eğer sanık bu süre içerisinde kasten bir suç işler ve ceza alırsa ertelenen cezasıyla birlikte diğer cezasını da çeker.