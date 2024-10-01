Letonyalı gazeteci HT Spor'a değerlendirdi: RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Letonya'nın RFS takımına konuk olacak. Geçen sezon 89 puanla şampiyonluğa ulaşan RFS'i, Letonya'da yayın yapan Sporta Centrs'ta çalışan gazeteci Edmunds Novickis'e sorduk. RFS'in hücum futbolu oynamayı seven bir takım olduğuna dikkat çeken Novickis, beklentilerinin düşük olduğunu ve fark yememeyi umduklarını ifade etti.

RFS NASIL BİR ANLAYIŞA SAHİP VE GALATASARAY KARŞISINDA NASIL BİR OYUN OYNAYACAK? RFS, Letonya'nın şampiyonu olarak topla oynamayı seven ve nasıl gol atacağını bilen bir takım. Aslında savunmada nadiren test edildi çünkü Avrupa'da karşılaşacağı rakipler; Letonya seviyesinin daha üzerinde. Galatasaray, şampiyonumuzun bu yıl oynadığı en güçlü takım olacak ancak bu savunma odaklı bir futbol oynayacağı anlamına gelmiyor. Ligin ilk maçında FCSB'ye karşı pozitif futobl oynamaya çalıştılar ancak dört gol yediler. Bu sonuç aslında savunmada problemler olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda RFS'nin birçok oyuncusu eksik ve teknik dierktörün de çok fazla seçeneği olduğunu düşünmüyorum. Büyük ihtimalle aynı dizilim ve anlayışla sahaya çıkılacak. RFS üç stoperli bir kurguyla oynuyor; iki bekini de hücumda öne çıkarmayı seviyor. Duran toplar da RFS için önemli bir tehdit. Merkez savunmacıları boyu uzun oyuncular ancak Letonya'da savunma yapmaya alışık değiller, Galatasaray, FCSB'den daha fazla zorluk çıkaracaktır. REKLAM

TARAFTARIN BU MAÇTAN BEKLENTİLERİ NELER? Taraftarın ve futbol kamuoyunun beklentileri tabii ki çok yüksek değil. Romanya'da alınan 4-1'lik yenilgi bu seviyeden uzakta olunduğunu gösterdi. Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak bizim için çok büyük bir başarı. Teknik direktör Viktors Morozs aslında düzenlediği basın toplantısında önemli olanın Letonya şampiyonluğunu tekrar kazanmak olduğunu vurguladı. Morozs şu anda Avrupa Ligi'nin tadını çıkarmamız gerektiğini söylüyor. Bu turnuvada olduğumuz için kendimizle gurur duyuyoruz. Maçta Galatasaray'a karşı meydan okuyabilirsek mükemmel olur ancak sportif olarak beklentimiz yok. Ben gazeteci olarak en azından ilk 45 dakika sonunda soyunma odasına geride girmemeyi temenni ediyorum. Birkaç tehlike yaratabilirsek de bundan mutlu olurum. Saha dışı beklentilere değinecek olursam insanlar Victor Osimhen'i, Mauro Icardi'yi ve bazı diğer oyuncuları merakla bekliyor ancak futbol, Letonya'da o kadar da popüler değil. Bir numaralı sporumuzun futbol olmamasınran rahatsızım ancak bu stadın dolmayacağı anlamına da gelmiyor. Maç kapalı gişe oynanacak, Galatasaray'ın yıldızları da merakla bekleniyor.