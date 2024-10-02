Kereviz Suyu: Trend Mi, gerçekten faydalı mı?

Birçok kişi, ünlülerin önerileriyle kereviz suyunun sağlığa olan faydalarını merak ediyor. Ancak bu içeceğin gerçekten ne kadar yararlı olduğu üzerine bazı önemli noktalar var.