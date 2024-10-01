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        Haberler Dünya İran'ın, İsrail'e saldırısı: Elon Musk fırlatılan füzelerle ilgili paylaşımını hemen sildi | Dış Haberler

        İran'ın, İsrail'e saldırısı: Elon Musk fırlatılan füzelerle ilgili paylaşımını hemen sildi

        Ünlü iş insanı Elon Musk, İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırının ardından füzelerin bir videosunu X hesabından paylaştı. Musk bu paylaşımını kısa süre sonra sildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 21:58 Güncelleme: 01.10.2024 - 21:58
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        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
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        İran, İsrail’e onlarca balistik füzeyle saldırı düzenledi. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalarken, sosyal medyaya çok sayıda görüntü düştü.

        O videolardan birini paylaşan Tesla, SpaceX ve X CEO’su Elon Musk, gönderisini kısa bir süre sonra sildi.

        Teknoloji milyarderi Musk’ın paylaşımını neden sildiği bilinmiyor. Ancak İsrail sosyal medyasında yoğun şekilde sansür uygulandığı iddia edildi.

        İsrail’in paylaşılan fotoğraf ve videoların silinmesini istediği ve bazı sosyal medya kullanıcıların bu talebe uyduğu belirtildi.

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        Bu sansüre rağmen İran’ın saldırısına ilişkin çok sayıda fotoğraf ve video sosyal medyada dolaşmaya başladı.

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