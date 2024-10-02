Gaziantep'te 26 Eylül'de, sokakta ellerinde tüfeklerle poz verip husumetlilerini tehdit eden ve o anları sosyal medyada paylaşan şüphelilere yönelik polis çalışma başlattı.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI DHA'da yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, B.A., S.D., Y.S., A.D., A.Ç., E.A. ve H.H.K. yakalandı.

6 SİLAHLI BASKIN VE YARALAMA YAPMIŞLAR Şüphelilerin daha önce 6 silahlı baskın ve yaralama, 3 tehdit ve 3 başkasına ait kimlik kullanma suçlarını işledikleri belirlendi. REKLAM

5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI Şüphelilerin sorgusunda olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 şüpheli daha gözaltına alındı. 12 şüphelinin adreslerindeki aramalarda 1 tabanca, 1 tüfek, 19 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan adliyeye sevk edildi.