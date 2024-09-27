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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep haberleri: Uzun namlulu silahla yol kesmişti! Detaylar ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Sosyal medyaya yansımıştı! Uzun namlulu silahla yol kesmişti! Sıcak gelişme!

        Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü şoke etti. Elinde uzun namlulu silah ve üzerinde çelik yelekle poz veren kişinin görüntüleri, "Pes" dedirtti. Görüntülerde yolu arkadaşlarıyla kestiği görülen silahlı kişinin, 57 suç dosyası bulunan B.A. olduğu öğrenildi. Gaziantep'te çekildiği belirtilen görüntüler üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından videoyu yayınlayarak "takipteyiz" paylaşımında bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı

        Giriş: 27.09.2024 - 14:37 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:16
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        Uzun namlulu silahla yol kesmişti! Sıcak gelişme!
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        İstanbul Ümraniye'de, polis memuru Şeyda Yılmaz’ı (27) şehit eden Yunus Emre Geçti’nin (19), 26 ayrı suç kaydı olması dikkatleri sokaktaki suç profillerine çevirdi.

        SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, suç kaydının çok olduğu bir şüphelinin de sosyal medyada yayınlanan görüntüsü şoke etti.

        ELİNDE UZUN NAMLULU İLE YOLU KESTİ

        Sosyal medyada yayınlanan "Pes" dedirten görüntülerde, elinde uzun namlulu ve üzerinde çelik yeleğe benzer bir yelek giydiği görülen şüphelinin, yolu keserken rahat davranışları da objektife yansıdı.

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        OLAY YERİ: GAZİANTEP, SUÇ KAYDI KABARIK

        Tepki çeken görüntülerin Gaziantep’te çekildiği iddia edilirken, görüntüde yer alan silahlı kişinin, 57 suç kaydı bulunun B.A. olduğu belirtildi. Kabarık suç dosyasına rağmen şüphelinin sokakta rahatça dolaşması ise kaygı yarattı.

        GAZİANTEP POLİSİ: TAKİPTEYİZ

        Bu görüntüler üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri incelemeye alan ekipler, görüntüde adı geçen şüpheli ile arkadaşlarını yakalamak için harekete geçti. Çalışma başlatan Gaziantep polisi, sosyal medya hesabından şüphelilerin görüntüsünü paylaşarak "Takipteyiz" paylaşımında bulundu.

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        BAKAN YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILDI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili şüphelilerin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya açıklamasında şöyle dedi:

        "Sosyal medyada yer alan ve Gaziantep’te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halkımız arasında korku ve endişeye yol açan şahıslarla ilgili görüntüler Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir.

        Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar 26 Eylül 2024 Perşembe akşam saatlerinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM, KOM, İstihbarat ve Devriye Ekiplerimiz koordinesinde adres sorgulama ve saha çalışmaları başlatılmıştır.

        "7 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

        Sosyal medyada yer alan şahıslarında içinde bulunduğu 7 şüpheli yakalanmıştır. (B.A.,S.D., Y.S., A.D., A.Ç., E.A. ve H.H.K.)

        Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Aziz Milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz. Milletimize sözümüz olsun."

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        #gaziantep
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