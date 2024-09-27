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        Son dakika haberi Beyrut'ta patlama

        Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan dumanlar yükseliyor. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda 4 binanın yıkıldığı belirtiliyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Beyrut'un güneyindeki Hizbullah merkez komutanlığı hedef alındı" dendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 18:27 Güncelleme: 27.09.2024 - 18:49
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        Beyrut'ta patlama
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasının hemen ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok sayıda patlama sesi duyuldu.

        Başkent Beyrut'un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi.

        Patlamalar, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra gerçekleşti.

        Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

        İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda 4 binanın yıkıldığı ifade edildi.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamadaysa "Beyrut'un güneyindeki Hizbullah merkez komutanlığı hedef alındı" dendi

        SALDIRILARDA 773 KİŞİ ÖLDÜ

        Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 773 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

        Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

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