Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Müzik dünyasının yeni çıkanları
"Cuma modu"ndan herkese sevgiler! Bu hafta, eylülün getirdiği melankoli bulutlarına meydan okuyan eğlenceli bir listemiz var. Ancak bu haftaki listenin diğer listelerden farkı, listedeki dört parçanın da yıldız adayı değil, yıldızlara ait oluşu. En sönmeyen yıldız ise tabii ki Özkan Uğur... Hayatımızdaki yerini hiçbir zaman kaybetmeyen sevgili Özkan abi, harika sesiyle ve müziğiyle kendini her zamankinden daha çok özlettirdi. Dinamik bir listeyle karşınızdayız...
Ya Özkan Uğur'u duyuyunca ondan başka bir şeyle ilgilenebilen var mı allah aşkına? Türk müzik tarihinin en iyi hikaye anlatıcılarından sevgili Özkan Uğur'un daha önce hiç yayınlanmamış, "Severim" adlı şarkısı yayınladı. Özkan abiyi her gün özlüyorduk, sesini duyduk, özlemimiz katlandı...
Özkan Uğur bu şarkısında duygularından çok net. Seviyor ve sevdiği kişiye kalbinin her noktasını açmaya hazır. Aşık, aşkını ilan etmekten hiç gocunmuyor. Sevdiğinin kolu kanadı olmaya aday, hatta o kadar seviyor ki "Deli mi bu?" tepkisini almayı bile göze alıyor. Sonunda ise teklifini yapıyor: Benimle evlen!
Hayat dolu Özkan abinin harika, içten sesi, parça içindeki doğaçlaması; Özkan Uğur'u her şeyiyle özledik...
"Sana aklımı veririm,
Canımı veririm oy
Kolun kanadın olurum,
Seni öyle bir severim,
Deli mi bu dersin oy
Senin siperin olurum"
Şarkıyı dinerken kendimi hafif bir tempoda dans ederken buluyorum. Duru bir sesle, o tanıdık ezgileri saykoldelik sound'larda duymanın hazzı hak ettiğinden daha az konuşuluyor. Karşınızda, Derya Yıldırım & Grup Şimşek'ten "Cool Hand".
Benim kendilerinden şahsi favorim "Bal" adlı şarkıları, ancak "Cool Hand" tam da kendi vaadettiklerini veren keyifli bir şarkı olmuş. Modern ve geleneksel unsurları harmanlayan, ortaya zengin bir müzikal yapı koyan Derya Yıldırım & Grup Şimşek, bence Modern Türk Folk tarzının en önemli temsilcilerinden.
Hermanos Gutiérrez, bu çıgınca 'şarkı' üretilen korkutucu dönemin içinde bir pusuladır. Müzik çöllerinde bir vahadır. Saatlerdir susuz kalmış bir insanın bir yudum suyudur. Bir şarkıda adının geçmesi, o şarkıyı artık 'çok iyi' yapar.
Yapmış da. Grammy adaylığı olan RY X, Hermanos Gutiérrez'in de katkılarıyla harika bir şarkı yapmış: "You"
"You", RY X ve Hermanos Gutiérrez’in birlikte yarattığı, hem duygusal derinlik hem de müzikal zenginlik sunan bir parça. Geleneksel akustik ögeleri modern dokunuşlarla birleştirerek, dinleyiciye etkileyici ve unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.
Şarkının atmosferi hemen sizi içine çekiyor. Benim gibi Hermanos Gutiérrez hayranları, tüm dokunuşları ayırt edebilir.
"I woke up falling
And press into your side
Your body's an ocean
Pull me into your tides
All I see is you
In everything I do
All I see is you"
Şimdi sizi Londra merkezli bir müzik grubuna götürüyorum: Soft Launch!
Indie pop, alternatif rock ve elektronik unsurları bünyesinde gayet iyi bir şekilde barındırabilen bu keyifli grubun keyifli şarkısının adı ise lezzet dolu bir isim: "Milkshakes"
Melodi akılda kalıcı ve dinamik. Şarkının temposu hızlı ve hareketli. Dinleyiciyi kolayca içine çeken bu parça, eğlenceli ve hafif bir atmosfer yaratarak modumuzu da yükseltmeyi başarıyor.