Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Müzik dünyasının yeni çıkanları

Hermanos Gutiérrez, bu çıgınca 'şarkı' üretilen korkutucu dönemin içinde bir pusuladır. Müzik çöllerinde bir vahadır. Saatlerdir susuz kalmış bir insanın bir yudum suyudur. Bir şarkıda adının geçmesi, o şarkıyı artık 'çok iyi' yapar.

Yapmış da. Grammy adaylığı olan RY X, Hermanos Gutiérrez'in de katkılarıyla harika bir şarkı yapmış: "You"

"You", RY X ve Hermanos Gutiérrez’in birlikte yarattığı, hem duygusal derinlik hem de müzikal zenginlik sunan bir parça. Geleneksel akustik ögeleri modern dokunuşlarla birleştirerek, dinleyiciye etkileyici ve unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Şarkının atmosferi hemen sizi içine çekiyor. Benim gibi Hermanos Gutiérrez hayranları, tüm dokunuşları ayırt edebilir.

"I woke up falling

And press into your side

Your body's an ocean

Pull me into your tides

All I see is you

In everything I do

All I see is you"