İsrail Şam'a saldırı düzenledi
Son dakika... Reuters'ın haberine göre, İsrail ordusu Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenledi, iddiaya göre saldırıda Filistinli bir kişi hedef alındı
İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenledi.
Reuters'ın Suriye Güvenlik Kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, saldırıda Filistinli bir kişinin hedef alındığını öne sürüldü.
İsrail uçakları, yerel saatle 13.45'te Meşru Dummar bölgesinde bir binayı hedef aldı. Saldırıda İslami Cihad Karargahı hedef alındığı iddia edildi.
Saldırı kapsamında, iki şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan binadan dumanlar yükseldi.
İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonun haberinde ise İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısında, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin karargahının hedef alındığı öne sürüldü.
İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz açıklama gelmedi.