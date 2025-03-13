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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri

        TÜİK, 2024 itibarıyla Türkiye genelinde 65 yaş üstü nüfusun oranının yüzde 10.6'ya ulaştığını açıkladı. İşte son verilere göre Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:04
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        1

        Sinop bir önceki yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en yaşlı ili oldu

        Nüfus: 226.957

        Yaşlı nüfus oranı: 20.8

        2

        Kastamonu

        Nüfus: 381.991

        Yaşlı nüfus oranı: 20.2

        3

        Giresun

        Nüfus: 455.922

        Yaşlı nüfus oranı: 19.1

        4

        Artvin

        Nüfus: 169.280

        Yaşlı nüfus oranı: 18.6

        5

        Çankırı

        Nüfus: 199.981

        Yaşlı nüfus oranı: 17.7

        6

        Balıkesir

        Nüfus: 1.276.096

        Yaşlı nüfus oranı: 17.5

        7

        Çorum

        Nüfus: 521.335

        Yaşlı nüfus oranı: 17.2

        8

        Edirne

        Nüfus: 421.247

        Yaşlı nüfus oranı: 17.2

        9

        Çanakkale

        Nüfus: 568.966

        Yaşlı nüfus oranı: 17.2

        10

        2024 itibarıyla yaşlı nüfusun en düşük oranda olduğu, yani Türkiye'nin en genç ili ise Şırnak oldu. İşte Türkiye'nin en genç 10 ili:

        Şırnak

        Nüfus: 570.826

        Yaşlı nüfus oranı: 3.7

        11

        Hakkari

        Nüfus: 282.191

        Yaşlı nüfus oranı: 4.3

        12

        Şanlıurfa

        Nüfus: 2.237.745

        Yaşlı nüfus oranı: 4.4

        13

        Batman

        Nüfus: 654.528

        Yaşlı nüfus oranı: 5

        14

        Van

        Nüfus: 1.118.087

        Yaşlı nüfus oranı: 5.1

        15

        Diyarbakır

        Nüfus: 1.833.684

        Yaşlı nüfus oranı: 5.5

        16

        Siirt

        Nüfus: 336.453

        Yaşlı nüfus oranı: 5.8

        17

        Ağrı

        Nüfus: 499.801

        Yaşlı nüfus oranı: 5.8

        18

        Mardin

        Nüfus: 895.911

        Yaşlı nüfus oranı: 6

        19

        Bitlis

        Nüfus: 359.808

        Yaşlı nüfus oranı: 6.1

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