Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
TÜİK, 2024 itibarıyla Türkiye genelinde 65 yaş üstü nüfusun oranının yüzde 10.6'ya ulaştığını açıkladı. İşte son verilere göre Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
Sinop bir önceki yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en yaşlı ili oldu
Nüfus: 226.957
Yaşlı nüfus oranı: 20.8
Kastamonu
Nüfus: 381.991
Yaşlı nüfus oranı: 20.2
Giresun
Nüfus: 455.922
Yaşlı nüfus oranı: 19.1
Artvin
Nüfus: 169.280
Yaşlı nüfus oranı: 18.6
Çankırı
Nüfus: 199.981
Yaşlı nüfus oranı: 17.7
Balıkesir
Nüfus: 1.276.096
Yaşlı nüfus oranı: 17.5
Çorum
Nüfus: 521.335
Yaşlı nüfus oranı: 17.2
Edirne
Nüfus: 421.247
Yaşlı nüfus oranı: 17.2
Çanakkale
Nüfus: 568.966
Yaşlı nüfus oranı: 17.2
2024 itibarıyla yaşlı nüfusun en düşük oranda olduğu, yani Türkiye'nin en genç ili ise Şırnak oldu. İşte Türkiye'nin en genç 10 ili:
Şırnak
Nüfus: 570.826
Yaşlı nüfus oranı: 3.7
Hakkari
Nüfus: 282.191
Yaşlı nüfus oranı: 4.3
Şanlıurfa
Nüfus: 2.237.745
Yaşlı nüfus oranı: 4.4
Batman
Nüfus: 654.528
Yaşlı nüfus oranı: 5
Van
Nüfus: 1.118.087
Yaşlı nüfus oranı: 5.1
Diyarbakır
Nüfus: 1.833.684
Yaşlı nüfus oranı: 5.5
Siirt
Nüfus: 336.453
Yaşlı nüfus oranı: 5.8
Ağrı
Nüfus: 499.801
Yaşlı nüfus oranı: 5.8
Mardin
Nüfus: 895.911
Yaşlı nüfus oranı: 6