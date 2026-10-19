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        Haberler Spor Futbol Milli takım kampını terk etmişti: Ronaldo'nun cezası belli oldu!

        Milli takım kampını terk etmişti: Ronaldo'nun cezası belli oldu!

        Portekiz Milli Takımı'nda yaşanan Cristiano Ronaldo krizinden sonuç çıktı! Milli takım kampını terk eden yıldız futbolcunun cezası belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 21:15 Güncelleme:
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        Portekiz Milli Takımı'nın kampını izinsiz olarak terk eden Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu.

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        Portekiz Futbol Federasyonu, teknik direktör Jorge Jesus'un süre vermemesi sebebiyle kampı izinsiz olarak terk eden Ronaldo'ya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 Euro para cezası verdi.

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        NELER YAŞANDI?

        41 yaşındaki yıldız futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından UEFA Uluslar Ligi'ndeki Danimarka maçı öncesi kampı izinsiz terk etmişti.

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        Ronaldo, daha sonra yaptığı açıklamada milli takımı tamamen bırakmadığını duyurmuştu.

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        Portekiz Milli Takımı'nda 234 maçta süre bulan Ronaldo, 146 kez ağları havalandırdı.

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        #ronaldo
        #PORTEKİZ
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