Milli takım kampını terk etmişti: Ronaldo'nun cezası belli oldu!
Portekiz Milli Takımı'nda yaşanan Cristiano Ronaldo krizinden sonuç çıktı! Milli takım kampını terk eden yıldız futbolcunun cezası belli oldu
Giriş: 19 Ekim 2026 - 21:15 Güncelleme:
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Portekiz Milli Takımı'nın kampını izinsiz olarak terk eden Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu.
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Portekiz Futbol Federasyonu, teknik direktör Jorge Jesus'un süre vermemesi sebebiyle kampı izinsiz olarak terk eden Ronaldo'ya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 Euro para cezası verdi.
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NELER YAŞANDI?
41 yaşındaki yıldız futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından UEFA Uluslar Ligi'ndeki Danimarka maçı öncesi kampı izinsiz terk etmişti.