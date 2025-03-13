Sky Sports'tan çarpıcı yazı: Mourinho'nun Türk futboluyla mücadelesi!

Geçtiğimiz hafta Sky Sports'a konuşan ve PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları gündem olmuştu. Yaşananların ardından Sky Sports muhabiri Gary Cotterill, "Jose Mourinho'nun Türk futbolu ile mücadelesi" başlıklı bir yazı yayınladı.

Mourinho neden PFDK'ya sevk edildi? Haberi Görüntüle

Yazıda Mourinho için, "Öyle bir adaletsizlik duygusu hissediyor ki, cezası ne olursa olsun bunu ifade etmekten kendini alamıyor. Tekrar ve tekrar. Maçlardan sonra. Maçlardan önce. Sosyal medyada." ifadeleri kullanıldı.

Cotterill, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçen haftaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesinin ardından Türk Futbol Federasyonu ile iletişime geçtiğini ancak TFF'nin Sky Sports'a cevap vermediğini belirtti.

REKLAM İşte Sky Sports muhabiri Gary Cotterill yazısı: "Futbolda Jose Mourinho'dan daha fazlasını görmüş çok az insan vardır. 20 aşkın süredir futbolun en tepesindeki hayatı deneyimledi ama Türkiye'de bulduğunu söylediği şey onu bile şoke etti. Mourinho, 'Bu, sportif rekabetle ilgili değil. Bu, insanların hayal edebileceğinden çok daha büyük bir mesele. Eğer burada yaşarsanız veya derinlemesine araştırırsanız, inanılmaz şeylerle karşılaşırsınız' diyor." Mou, 'Sahada iyi bir istikrar yakaladık ama bu ülkede herkes biliyor ki bir şeyler değişmezse şampiyonluğu kazanmak imkansız. Kulübümü ve Türk futbolunu savunmak için sesimi yükseltiyorum çünkü burası güzel bir ülke. Ancak buradaki futbol bundan daha fazlası olmalı' diye devam ediyor. Sky Sports, Mourinho'nun bu röportajda dile getirdiği iddialara yanıt almak için Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçti; ancak federasyon yanıt vermedi. REKLAM Sesini yükselttiği için Mourinho birden fazla kez para ve men cezası aldı. Cezalara rağmen konuşmaktan pişmanlık duymadığını ve bunu yapmaya devam edeceğini söylüyor. 'Şunu söyleyebilirim ki, normal koşullarda, birinci olmak için mücadele eden ikinci takım olmazdık. Normal şartlarda şampiyonluk yarışı biterdi; bizim fark atarak kazandığımız şekilde.'"

Cotterill'in yorumları şöyle devam ediyor: "Fenerbahçeli yetkililer iddiayı desteklemek için beni bazı istatistiklere yönlendirdi. Puan toplamları şampiyonluğu hak ettikleri anlamına gelmese de, neden hayal kırıklığına uğradıklarını vurguluyor. Mourinho bana yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçında Adana'nın maçı terk etmesine şaşırdığını ama Galatasaraylı oyuncuların tepkisi karşısında daha da şaşırdığını söyledi. Hakemin Galatasaray'ı kayırması çok fazla olduğu için bir takımın maçı terk ettiğini hayal edebiliyor musunuz? Bunu İngiltere'de hayal edebiliyor musunuz? Bunu yaptılar çünkü olay çok saçma bir boyuta ulaştı. Ama daha da gülünç olan Galatasaraylı oyuncuların sahada kalıp zaferi kutlamasıydı. Bu bir zafer değildi. Bu, bir takımın maçı terk etmek zorunda kalacak kadar saygısızlığa uğradığını hissetmesiydi. Türkiye'de olan şey bu. REKLAM Öyle bir adaletsizlik duygusu hissediyor ki, cezası ne olursa olsun bunu ifade etmekten kendini alamıyor. Tekrar ve tekrar. Maçlardan sonra. Maçlardan önce. Sosyal medyada. Mou, 'Bu, bir kulübün tek başına mücadele ederek çözebileceği bir durum değil. Yürürlükte olan bir sistemi tek başına yok edemez. Bu, sizin liginiz. Burası futbolcu olmayı hayal eden her çocuğun ligi. Kulübünü seven her çocuğun ligi. Burası sizin liginiz ve eğer mevcut durumdan memnunsanız, o zaman mutlu olun. Yeni bir kelime öğrendim Türkçe'de: 'skandal'. Ama bu ülkede birçok insan bundan hoşlanıyor' dedi.