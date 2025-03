Sky Sports'tan çarpıcı yazı: Mourinho'nun Türk futboluyla mücadelesi!

Geçtiğimiz hafta Sky Sports'a konuşan ve PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları gündem olmuştu. Yaşananların ardından Sky Sports muhabiri Gary Cotterill, "Jose Mourinho'nun Türk futbolu ile mücadelesi" başlıklı bir yazı yayınladı.

Yazıda Mourinho için, "Öyle bir adaletsizlik duygusu hissediyor ki, cezası ne olursa olsun bunu ifade etmekten kendini alamıyor. Tekrar ve tekrar. Maçlardan sonra. Maçlardan önce. Sosyal medyada." ifadeleri kullanıldı.

Cotterill, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçen haftaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesinin ardından Türk Futbol Federasyonu ile iletişime geçtiğini ancak TFF'nin Sky Sports'a cevap vermediğini belirtti.

Cotterill'in yorumları şöyle devam ediyor:

"Fenerbahçeli yetkililer iddiayı desteklemek için beni bazı istatistiklere yönlendirdi.

Puan toplamları şampiyonluğu hak ettikleri anlamına gelmese de, neden hayal kırıklığına uğradıklarını vurguluyor.

Mourinho bana yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçında Adana'nın maçı terk etmesine şaşırdığını ama Galatasaraylı oyuncuların tepkisi karşısında daha da şaşırdığını söyledi.

Hakemin Galatasaray'ı kayırması çok fazla olduğu için bir takımın maçı terk ettiğini hayal edebiliyor musunuz? Bunu İngiltere'de hayal edebiliyor musunuz? Bunu yaptılar çünkü olay çok saçma bir boyuta ulaştı. Ama daha da gülünç olan Galatasaraylı oyuncuların sahada kalıp zaferi kutlamasıydı. Bu bir zafer değildi. Bu, bir takımın maçı terk etmek zorunda kalacak kadar saygısızlığa uğradığını hissetmesiydi. Türkiye'de olan şey bu.

Öyle bir adaletsizlik duygusu hissediyor ki, cezası ne olursa olsun bunu ifade etmekten kendini alamıyor. Tekrar ve tekrar. Maçlardan sonra. Maçlardan önce. Sosyal medyada.

Mou, 'Bu, bir kulübün tek başına mücadele ederek çözebileceği bir durum değil. Yürürlükte olan bir sistemi tek başına yok edemez. Bu, sizin liginiz. Burası futbolcu olmayı hayal eden her çocuğun ligi. Kulübünü seven her çocuğun ligi. Burası sizin liginiz ve eğer mevcut durumdan memnunsanız, o zaman mutlu olun. Yeni bir kelime öğrendim Türkçe'de: 'skandal'. Ama bu ülkede birçok insan bundan hoşlanıyor' dedi.