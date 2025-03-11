Mourinho neden PFDK'ya sevk edildi? İtalyan basını "skandal" başlığı atmıştı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" kapsamında Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray maçı sonrası gündem yaratan açıklamalarda bulunan Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray yedek kulübesi ile ilgili "Maymun gibi zıplıyorlardı" ifadesini kullanmış ve bu sözler nedeniyle 4 maç ceza almıştı. Verilen cezayı değerlendiren Tahkim Kurulu ise, 2 maç şeklinde cezayı onamıştı.