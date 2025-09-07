Habertürk
Habertürk
        Japonya Başbakanı İşiba, seçim sonuçları nedeniyle görevlerinden istifa kararı aldı

        Japonya Başbakanı İşiba, seçim sonuçları nedeniyle görevlerinden istifa kararı aldı

        Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, temmuzdaki seçim sonuçlarını gerekçe göstererek Başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıkladı.

        Giriş: 07.09.2025 - 12:36 Güncelleme: 07.09.2025 - 12:36
        Japonya Başbakanı istifa edecek
        Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre İşiba, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, temmuzda düzenlenen Danışman Meclisi (Sangiin) seçim sonuçlarının Japon hükümetinde oluşturduğu etkiye değindi.

        Seçimlerde iktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komieto olarak meclis çoğunluğunu kaybettiklerini anımsatan İşiba, seçim hedeflerinin yakalanamadığını bildirdi.

        İşiba, seçim sonuçlarını gerekçe göstererek Başbakanlık ve LDP Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıkladı.

        Japonya'da Danışman Meclisi seçimleri

        Japonya'da seçmen, üst mecliste her 3 yılda bir yapılan seçimlerle, toplam 248 sandalyenin yarısının akıbetini belirlemek üzere 20 Temmuz'da sandık başına gitmişti.

        Seçimlerde, iktidar ve muhalefetin sahip olduğu toplam 123 sandalye aynı şekilde kalırken, diğer 125 sandalyenin yeni sahipleri belirlenmişti. Sonuçlara göre iktidar koalisyonu, seçimde hedeflediği en az 50 sandalye hedefini yakalayamamış ve üst mecliste çoğunluğu kaybetmişti.

        Halihazırda 75 sandalyesi olan iktidar koalisyonu, seçimde 47 sandalye elde etmiş ancak çoğunluk için 125 sandalye hedefine erişememişti.

        Böylelikle 2024 seçimlerinde alt mecliste çoğunluğu yitiren iktidar koalisyonu, bu yıl da üst mecliste aynı akıbeti yaşamıştı.

