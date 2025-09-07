Milyarlık futbolculardan, milyonluk Türkiye tanıtımı

♦ Davinson Sánchez (Kolombiya)
• Piyasa Değeri... 20 milyon €
• Takipçi Sayısı... 1.8 milyon
♦ Ismail Jakobs (Almanya)
• Piyasa Değeri... 7 milyon €
• Takipçi Sayısı... 771 bin
♦ Wilfried Singo (Fildişi Sahili)
• Piyasa Değeri... 25 milyon €
• Takipçi Sayısı... 484 bin
♦ Roland Sallai (Macaristan)
• Piyasa Değeri... 10 milyon €
• Takipçi Sayısı... 698 bin
♦ Lucas Torreira (Uruguay)
• Piyasa Değeri... 13 milyon €
• Takipçi Sayısı... 2.6 milyon
♦ Mario Lemina (Gabon)
• Piyasa Değeri... 7.5 milyon €
• Takipçi Sayısı... 1.6 milyon
♦ Gabriel Sara (Brezilya)
• Piyasa Değeri... 22 milyon €
• Takipçi Sayısı... 1.1 milyon
♦ Leroy Sané (Almanya)
• Piyasa Değeri... 32 milyon €
• Takipçi Sayısı... 9 milyon
♦ Victor Osimhen (Nijerya)
• Piyasa Değeri... 70 milyon €
• Takipçi Sayısı... 6.4 milyon
♦ Mauro Icardi (Arjantin)
• Piyasa Değeri... 9 milyon €
• Takipçi Sayısı... 14.1 milyon
TOPLAM PİYASA DEĞERİ... 215 milyon 500 bin Euro.
TOPLAM TAKİPÇİ SAYISI... 38 milyon 553 bin.