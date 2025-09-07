Mide bulantısı, baş dönmesi, soğuk terler… Yolculuk keyfinizi söndüren araba tutması artık daha kolay aşılabilir. Çin’de yapılan bir çalışma, doğru müzik türünün seyahat hastalığını önemli ölçüde hafifletebileceğini ortaya koydu...

BULANTI VE BAŞ DÖNMESİNİN GÖLGESİNDE YOLCULUK

Araba tutması, milyonlarca insanın yolculuk keyfini gölgeleyen en rahatsız edici sorunlardan biri. Mide bulantısı, baş dönmesi, soğuk terleme ve baş ağrısının birleşimi, özellikle uzun yolculuklarda tahammül edilmesi güç bir tablo yaratıyor. Bugüne dek önerilen ufka bakmak, camı açmak ya da derin nefes almak gibi yöntemler ise herkeste aynı etkiyi göstermiyor.

REKLAM

BİLİM İNSANLARINDAN ŞAŞIRTICI KEŞİF

Çin’de Southwest Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, bu sıkıntıya beklenmedik derecede basit bir çözüm getirdi. Çalışmaya göre dinlenen müzik türü, araba tutması semptomlarını yarı yarıya azaltabiliyor. Araştırmacılar, sürüş simülatöründe 30 kişiye araba tutması yaşattıktan sonra farklı müzik türlerinin etkilerini ölçtü.

NEŞELİ VE YUMUŞAK MÜZİK ÖNDE

Sonuçlar dikkat çekiciydi: Neşeli müzik semptomları %57,3 oranında azalttı. Yumuşak melodiler %56,7 ile hemen ardından geldi. Daha tutkulu parçalar %48,3 etkili olurken, hüzünlü müzik semptomları sadece %40 azalttı ve hiçbir şey yapmamaktan bile daha az fayda sağladı. Kontrol grubunda, yani müzik dinlemeyenlerde semptomlar %43,3 oranında azaldı.