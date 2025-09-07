Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Yolculukta mide bulantısına ilaçsız ve yan etkisiz çözüm: Müzik dinlemek! - Haberler

        Seyahatinizi dinlediğiniz müzik zorlaştırıyor olabilir: Yolculuk esnasında mideniz bulanıyor başınız dönüyorsa şarkıyı değiştirin!

        Araba tutması yüzünden yolculuk sizin için işkenceye mi dönüşüyor? Bilim insanları, bu soruna ilaçsız ve yan etkisiz bir çözüm sundu: Müzik. Yeni araştırmalara göre doğru şarkıları dinlemek, bulantı ve baş dönmesini yarı yarıya azaltabiliyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2025 - 09:30 Güncelleme: 07.09.2025 - 10:28
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Mide bulantısı, baş dönmesi, soğuk terler… Yolculuk keyfinizi söndüren araba tutması artık daha kolay aşılabilir. Çin’de yapılan bir çalışma, doğru müzik türünün seyahat hastalığını önemli ölçüde hafifletebileceğini ortaya koydu...

        BULANTI VE BAŞ DÖNMESİNİN GÖLGESİNDE YOLCULUK

        Araba tutması, milyonlarca insanın yolculuk keyfini gölgeleyen en rahatsız edici sorunlardan biri. Mide bulantısı, baş dönmesi, soğuk terleme ve baş ağrısının birleşimi, özellikle uzun yolculuklarda tahammül edilmesi güç bir tablo yaratıyor. Bugüne dek önerilen ufka bakmak, camı açmak ya da derin nefes almak gibi yöntemler ise herkeste aynı etkiyi göstermiyor.

        REKLAM

        BİLİM İNSANLARINDAN ŞAŞIRTICI KEŞİF

        Çin’de Southwest Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, bu sıkıntıya beklenmedik derecede basit bir çözüm getirdi. Çalışmaya göre dinlenen müzik türü, araba tutması semptomlarını yarı yarıya azaltabiliyor. Araştırmacılar, sürüş simülatöründe 30 kişiye araba tutması yaşattıktan sonra farklı müzik türlerinin etkilerini ölçtü.

        NEŞELİ VE YUMUŞAK MÜZİK ÖNDE

        Sonuçlar dikkat çekiciydi: Neşeli müzik semptomları %57,3 oranında azalttı. Yumuşak melodiler %56,7 ile hemen ardından geldi. Daha tutkulu parçalar %48,3 etkili olurken, hüzünlü müzik semptomları sadece %40 azalttı ve hiçbir şey yapmamaktan bile daha az fayda sağladı. Kontrol grubunda, yani müzik dinlemeyenlerde semptomlar %43,3 oranında azaldı.

        MÜZİĞİN BEYİNDEKİ ETKİSİ

        Bilim insanları, neşeli müziğin beyin ödül sistemini uyararak kişiyi rahatsızlıktan uzaklaştırdığını, yumuşak müziğin ise gevşeme sağladığını belirtiyor. Buna karşılık hüzünlü müzik, olumsuz duyguları pekiştirerek mide bulantısı ve baş dönmesini artırabiliyor. EEG ölçümlerinde de araba tutmasının özellikle beynin görsel merkezleriyle bağlantılı olduğu saptandı.

        YALNIZCA ARABA DEĞİL, UÇAK VE GEMİ İÇİN DE GEÇERLİ

        Araştırmanın sonuçları yalnızca otomobil yolculuklarıyla sınırlı değil. Uzmanlara göre müzik, uçak ya da gemi yolculuklarında yaşanan seyahat hastalıklarını da hafifletebilir. Bu nedenle ilaç kullanmak istemeyenler için müzik, düşük maliyetli ve yan etkisiz bir yöntem olarak öne çıkıyor.

        GÜNLÜK HAYATTA KÜÇÜK ÖNLEMLER

        İngiltere’de yapılan araştırmalara göre yetişkinlerin beşte biri araba tutmasından muzdarip. En çok arka koltukta oturmak, kitap okumak ya da telefon kullanmak tetikleyici sebepler arasında. Uzmanlar, ufka odaklanmayı, bol temiz hava almayı ve sürücülerin daha yumuşak bir sürüş tarzı benimsemesini öneriyor.

        Kaynak: Daily Mail

